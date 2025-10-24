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"صحة الشرقية ونزاهة" تُنظّمان لقاء "تفعيل قنوات التواصل"

يقام غدًا برعاية أمير المنطقة بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، لقاءً مفتوحًا بعنوان "تقييم الخدمات المقدمة، وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة الشرقية".

ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر، برعاية أميرالمنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة"، والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

ويتناول اللقاء، أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين، وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

صحة الشرقية المديرية العامة للشؤون الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية ونزاهة" تُنظّمان لقاء "تفعيل قنوات التواصل"
سبق

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، لقاءً مفتوحًا بعنوان "تقييم الخدمات المقدمة، وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة الشرقية".

ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر، برعاية أميرالمنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة"، والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

ويتناول اللقاء، أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين، وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:23 PM

"صحة الشرقية ونزاهة" تُنظّمان لقاء "تفعيل قنوات التواصل"

يقام غدًا برعاية أمير المنطقة بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، لقاءً مفتوحًا بعنوان "تقييم الخدمات المقدمة، وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة الشرقية".

ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر، برعاية أميرالمنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة"، والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

ويتناول اللقاء، أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين، وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

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