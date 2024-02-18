قوة ناعمة .. "حسابات السعودية بالإنجليزية" تحت مجهر "الوعيل": هكذا نريد الصورة

قدم لـ "سبق" قراءة متخصصة وعرض ملاحظات واقتراحات وقال: الدور السياسي فارق

قال أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود والكاتب الصحفي نايف محمد الوعيل؛ إن التعريفات التقليدية للقوة الناعمة لا تضم الحسابات الدبلوماسية على مواقع التواصل الاجتماعي، كوسيلة لتوصيل الصورة الذهنية المرجوة للشعوب، ولكن في عصر تمثل فيه مواقع التواصل الاجتماعي لاعباً أساسياً في السياسة، وفي يوميات الشعوب على حد سواء، قد تكون الحسابات الدبلوماسية على وجه التحديد مُفردة شديدة الثراء في هذا المضمار، ومن شأنها أن تُسهم بشكل كبير في تغيير الصورة النمطية السائدة عن المملكة في وجدان الشعوب، مقابل صورة أكثر حداثة وأقرب لحالة الانتعاش والتغيير التي يحياها المجتمع السعودي، ويجب على ذراعه الدبلوماسية أن يتواصل معها عالمياً، ويكون خير ترجمان لها.

وأضاف: "المتابع لحسابات المملكة الرسمية الصادرة باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر"، كحساب وزارة الخارجية وحسابي سفارة المملكة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يجد عدداً من العناصر الإيجابية، يأتي في مقدمتها ثراء المحتوى البصري ورصانة اللغة التعبيرية على نحو يليق بدبلوماسية رفيعة المستوى، إلا أنه لا يتجاوز الحاجز الرسمي الصلد للوصول إلى جمهور العوام من مواطني الدول الأجنبية، ممّن قد يلتمسون معلومات عن المملكة وشعبها عبر تلك الحسابات، وكأن الحسابات موجهة حصراً للعارفين والشغوفين بشؤون العلاقات الدولية والمراسلين الصحفيين.

وعلى الرغم من ثراء المحتوى البصري، فإن تصاميم مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية لا تحمل بصمة بصرية مميزة، يمكنها أن تأسر بصر مستخدم الموقع وتعلق بذهنه مشكلة شخصية مميزة لحسابات المملكة لا يمكن تجاهلها".

وقال: "بوضع حساب وزارة الخارجية الإنجليزي تحت المجهر، يمكننا الخروج بملحوظات عدة، لعل في مقدمتها حرص القائمين عليه على التزام الرسمية، وترجمة مواقف المملكة الدبلوماسية بوضوح وصراحة دون التباس باللغة العالمية أنّى يجب ذلك، وفي حين تفارق السياسة والعلاقات الدولية الدفّة، تتسلّمها عنها تغريدات ذات طابع اقتصادي من وحي عام قمة العشرين بالمملكة بالتأكيد، تاركةً مساحة محدودة فقط لكل ما يُعبّر عن المملكة خلاف السياسة والاقتصاد وتصريحات وجوههما البارزين".

وأشار إلى أن إحدى أبرز الملحوظات الثراء البصري الشديد لكل التغريدات، فلا تكاد تغريدة تمُر، إلا وهي مشفوعة بإنفوجراف أو فيديوجراف مميز، وإن يكُن يفتقر في بعض للوحدة التصميمية العضوية، فتتباين المساحات اللونية التي تستمد منها التصاميم فضلاً عن الخطوط، وكأنما كل واحد منها جزيرة منعزلة، مميزة على حدة، بما لذلك من أثر تسويقيّ سلبي لا يخفى على أحد.

وتابع: "أما لدى الحديث عن حسابات السفارات، فنجد هناك ولاء شديد لحساب وزارة الخارجية، يظهر للمتصفح عن طريق خاصية إعادة التغريد "ريتويت" التي تقوم حسابات السفارات باستخدامها لإعادة تغريد ما بثّته وزارة الخارجية، دون الاعتماد على محتوى أصيل خاص بها، وفي الحالتين لا يزال المحتوى السياسي والاقتصادي بطلين بلا منازع، فيما يغيب عرض انعكاس واضح لصورة المجتمع السعودي، وطموحاته الاجتماعية وأنشطته الثقافية وما يعبّر عن هوية الأفراد بعيداً عن قاعات المؤتمرات؛ سوى تغريدات محدودة حول موقف المملكة من القضايا البيئية، وذكر لبعض الهوايات المحلية ومؤسساتها الداعمة، كإعادة تغريد معلومات حول نادي الصقور السعودي من صفحته الرسمية، أو التغريد المحدود كذلك حول استضافة المملكة فعاليات رياضية كرالي داكار 2020".

فيما يخص الولاء الشديد لحساب "الخارجية"، والاعتدال من حيث كثافة التغريد، تكاد الحسابات الرسمة المذكورة سلفاً تسير على منوال واحد، يكاد يشذ عنه فحسب حساب سفارة المملكة بالولايات المتحدة، الذي يُلاحظ عنه كثافة أكبر في التغريد، فضلاً عن مساحة أكبر من الاستقلالية في المحتوى، ربُما تكون ترجماناً لنشاط دبلوماسي أوسع، وحرصاً أكبر من القائمين على الحساب على مساحات الصداقة السعودية - الأمريكية، ففي ثريد مطوّل حرص القائمون على الحساب على التغريد على جلاء موقف المملكة بوضوح من هجوم قاعدة فلوريدا، خلاف ذلك، يتمتع الحساب بحرية أكبر في إعادة التغريد عن حسابات سعودية أخرى، سواء كانت شخصية لشخصيات سياسية وعامة سعودية، أو حسابات لمؤسسات إعلامية، أو حتى لحسابات مخصصة لمشاريع سعودية، كمشروع "نيوم" على سبيل المثال، أو حتى "أرامكو".

وختم "الوعيل"؛ بقوله: "لا يمكن القول إن ما تمر به المملكة من تغيرات وتحولات اجتماعية ثقافية تشترك فيها مكونات الشعب كافة ممثلة على النحو الكافي بحسابات المملكة باللغة الإنجليزية على الشبكة العنكبوتية، يتضمن ذلك إعادة إرساء صورة المملكة الذهنية كوجهة سياحية ترفيهية تستقبل الزوّار من حول العالم، فعلى الرغم من أن حساب السفارتين سالفتي الذكر يتضمنان تغريدتين مثبتتين حول فتح تأشيرات السياحة للمملكة، إلا أنه يندر وجود تغريدات واضحة حول حصاد فعاليات موسم الرياض، الحدث الأهم في ختام عام 2019، وما نظنه أن مخاطبة العالم إنما يجب أن تعبر عن التغيرات البنيوية بالمجتمع السعودية، لتتواكب مع صورة المملكة المستهدفة للمستقبل ورؤية 2030 بما تحمل من انعكاسات عميقة على الشأن الداخلي السعودي بعيداً عن الأرقام والإحصاءات الصماء والإنجازات الدبلوماسية، دون الانتقاص من وزنها السياسي الفارق.