أول ناقلة نفط كهربائية في العالم تدخل الخدمة

جرى في حوض بناء السفن بجزيرة شيكوكو باليابان

احتفلت اليابان، أمس الأربعاء، بدخول أول ناقلة نفط كهربائية في العالم للخدمة، من صنع شركة "KOA Industry Co" اليابانية.



الشركة قالت في بيان صحفي: إن الاحتفال بتعويم ناقلة النفط الكهربائية الأولى من نوعها في العالم، جرى أمس في حوض بناء السفن في محافظة كاغاوا بجزيرة شيكوكو.



ويبلغ طول السفينة التي أُطلق عليها اسم "أساهي"، 62 مترًا وارتفاعها 10.3 أمتار.



الحمولة المسجلة للناقلة تبلغ 499 طنًا، وحجم تخزين الوقود 1.28 ألف متر مكعب.



وتم تزويد السفينة ببطاريات ليثيوم-أيون بطاقة إجمالية 3.48 ألف كيلو واط.