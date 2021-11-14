وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البحريني الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

على هامش أعمال مؤتمر صير بني ياس المقام في إمارة دبي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر صير بني ياس المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.