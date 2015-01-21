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بأمر الملك.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

بأمر الملك.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، فيما يأتي نصه:

الرقم: أ / 189

التاريخ: 15 / 5 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيز آل سعـــــــود

ملـــك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 245 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الأستاذ / عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، فيما يأتي نصه:

الرقم: أ / 189

التاريخ: 15 / 5 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيز آل سعـــــــود

ملـــك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 245 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الأستاذ / عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
09:38 PM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:33 PM

بأمر الملك.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
70,468

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، فيما يأتي نصه:

الرقم: أ / 189

التاريخ: 15 / 5 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيز آل سعـــــــود

ملـــك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 245 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الأستاذ / عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,477
6.7 مليار دولار

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