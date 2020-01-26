"تنفيذي اتحاد القدم" يعيِّن مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم (السبت) إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، وذلك بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق عادل البطي.
"تنفيذي اتحاد القدم" يعيِّن مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات
اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم (السبت) إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، وذلك بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق عادل البطي.
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"تنفيذي اتحاد القدم" يعيِّن مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقاتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-26
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
09:58 PM
"تنفيذي اتحاد القدم" يعيِّن مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات
اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم (السبت) إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، وذلك بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق عادل البطي.
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