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من الصباح حتى المساء.. أتربة مثارة على محافظات الشرقية

تنبيه الأرصاد المتقدم: تصحب برياح سطحية.. شبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء.

وتشمل هذه الحالة: الأحساء والخبر والدمام والنعيرية وحفر الباطن.

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من الصباح حتى المساء.. أتربة مثارة على محافظات الشرقية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء.

وتشمل هذه الحالة: الأحساء والخبر والدمام والنعيرية وحفر الباطن.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
10:40 AM

من الصباح حتى المساء.. أتربة مثارة على محافظات الشرقية

تنبيه الأرصاد المتقدم: تصحب برياح سطحية.. شبه انعدام للرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء.

وتشمل هذه الحالة: الأحساء والخبر والدمام والنعيرية وحفر الباطن.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,657
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,483
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,853
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,464

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