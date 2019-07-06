أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء.

من الصباح حتى المساء.. أتربة مثارة على محافظات الشرقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-06 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء.

وتشمل هذه الحالة: الأحساء والخبر والدمام والنعيرية وحفر الباطن.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440 10:40 AM

من الصباح حتى المساء.. أتربة مثارة على محافظات الشرقية تنبيه الأرصاد المتقدم: تصحب برياح سطحية.. شبه انعدام للرؤية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء.



وتشمل هذه الحالة: الأحساء والخبر والدمام والنعيرية وحفر الباطن.