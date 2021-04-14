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بلدية الحازمي ببيشة توفر غرف عزل للعمالة المشتبه بها وكشف يومي للميدانيين

"القرني" : خصصنا لكل واحد 3 أمتار بغرف النوم بناء على توجيه أمين عسير

شدد رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة المهندس إبراهيم بن صالح القرني، اليوم الاثنين، على أهمية الحفاظ على سلامة العمال التابعين للبلدية من خلال عمل نقاط فرز للكشف على درجة الحرارة، والتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتعقيمهم قبل الانطلاق للميدان.

وفي التفاصيل، وجّه المهندس "القرني" بتطهير السيارات التي يعملون بها، وتعقيم مقر سكن العمال بشكل مستمر، وتوفير المعقمات والمطهرات في جميع غرف ومرافق العمالة، وتقدم الوجبات الغذائية بأدوات الاستخدام الواحد.

وأوضح "القرني" أن البلدية جهزت غرف عزل صحي للعمالة المشتبه بها، وخصصت مساحة للعمالة في غرفة النوم لكل واحد 3 أمتار بناء على توجيه أمين أمانة عسير.

وعن آلية التخلص من القفازات والكمامات، قال رئيس البلدية إنه تم إلزام المحال التجارية وأسواق الخضراوات والفاكهة المستثناة بوجود صناديق للتخلص منها.

ونوه المهندس القرني بأن البلدية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعفي المواطن من مراجعتها وإنهاء إجراءاته إلكترونيًا من الخدمات وذلك بناء على توجيهات أمين أمانة عسير الدكتور وليد الحميدي.

بيشة بلدية الحازمي رئيس بلدية الحازمي إبراهيم القرني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية الحازمي ببيشة توفر غرف عزل للعمالة المشتبه بها وكشف يومي للميدانيين
سبق

شدد رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة المهندس إبراهيم بن صالح القرني، اليوم الاثنين، على أهمية الحفاظ على سلامة العمال التابعين للبلدية من خلال عمل نقاط فرز للكشف على درجة الحرارة، والتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتعقيمهم قبل الانطلاق للميدان.

وفي التفاصيل، وجّه المهندس "القرني" بتطهير السيارات التي يعملون بها، وتعقيم مقر سكن العمال بشكل مستمر، وتوفير المعقمات والمطهرات في جميع غرف ومرافق العمالة، وتقدم الوجبات الغذائية بأدوات الاستخدام الواحد.

وأوضح "القرني" أن البلدية جهزت غرف عزل صحي للعمالة المشتبه بها، وخصصت مساحة للعمالة في غرفة النوم لكل واحد 3 أمتار بناء على توجيه أمين أمانة عسير.

وعن آلية التخلص من القفازات والكمامات، قال رئيس البلدية إنه تم إلزام المحال التجارية وأسواق الخضراوات والفاكهة المستثناة بوجود صناديق للتخلص منها.

ونوه المهندس القرني بأن البلدية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعفي المواطن من مراجعتها وإنهاء إجراءاته إلكترونيًا من الخدمات وذلك بناء على توجيهات أمين أمانة عسير الدكتور وليد الحميدي.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:53 PM

بلدية الحازمي ببيشة توفر غرف عزل للعمالة المشتبه بها وكشف يومي للميدانيين

"القرني" : خصصنا لكل واحد 3 أمتار بغرف النوم بناء على توجيه أمين عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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شدد رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة المهندس إبراهيم بن صالح القرني، اليوم الاثنين، على أهمية الحفاظ على سلامة العمال التابعين للبلدية من خلال عمل نقاط فرز للكشف على درجة الحرارة، والتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتعقيمهم قبل الانطلاق للميدان.

وفي التفاصيل، وجّه المهندس "القرني" بتطهير السيارات التي يعملون بها، وتعقيم مقر سكن العمال بشكل مستمر، وتوفير المعقمات والمطهرات في جميع غرف ومرافق العمالة، وتقدم الوجبات الغذائية بأدوات الاستخدام الواحد.

وأوضح "القرني" أن البلدية جهزت غرف عزل صحي للعمالة المشتبه بها، وخصصت مساحة للعمالة في غرفة النوم لكل واحد 3 أمتار بناء على توجيه أمين أمانة عسير.

وعن آلية التخلص من القفازات والكمامات، قال رئيس البلدية إنه تم إلزام المحال التجارية وأسواق الخضراوات والفاكهة المستثناة بوجود صناديق للتخلص منها.

ونوه المهندس القرني بأن البلدية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعفي المواطن من مراجعتها وإنهاء إجراءاته إلكترونيًا من الخدمات وذلك بناء على توجيهات أمين أمانة عسير الدكتور وليد الحميدي.

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