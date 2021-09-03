نجحت المملكة في وضع نظام تحصين للمواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، نال إشادات واسعة بدعم من القيادة الرشيدة لمواجهة الجائحة التي تفشت في كل دول العالم متسببة بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة. ويعد آخر تلك الإشادات ما ذكرته وكالة بلومبيرج الدولية للأنباء من أن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين في العالم؛ ما يؤكد حكمة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- التي وجهت باتخاذ إجراءات احترازية مسبقة وبناء خطة مواجهة محكمة، منذ بدء جائحة كورونا قبل عامين، الأمر الذي حافظ على سلامة المجتمع، وعزز من قدرة الدولة على محاصرة الفيروس ومنع انتشاره. وأضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجًا في تعاملها مع تداعيات الموقف صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، متفردًا بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها. وأسهم فرض القواعد الصارمة التي سنتها حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وإثبات حالة التطعيم عبر تطبيق توكلنا، في حماية صحة المواطنين والمقيمين وفي ضمان سلامتهم، وجعل الحالة الصحية في المملكة آمنة، وبعيدة عن التقلبات الوبائية التي شهدها كثير من دول العالم. وأثمر اعتماد المملكة على استراتيجية إعطاء التطعيم للجميع، عن إبقاء اقتصادها مفتوحًا ومنتجًا وتحقيقه أرباحًا، على عكس الخسائر الاقتصادية التي منيت بها دول أخرى عديدة، كما سهل العودة إلى الحياة بشكل طبيعي. واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه -بإذن الله-. واستندت المملكة في استراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة، خصوصًا في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية من خلال أكثر من 494 مستشفى موزعة في مختلف مناطق المملكة.

"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة بدر الجبل سبق 2021-09-03 نجحت المملكة في وضع نظام تحصين للمواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، نال إشادات واسعة بدعم من القيادة الرشيدة لمواجهة الجائحة التي تفشت في كل دول العالم متسببة بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.



ويعد آخر تلك الإشادات ما ذكرته وكالة بلومبيرج الدولية للأنباء من أن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين في العالم؛ ما يؤكد حكمة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- التي وجهت باتخاذ إجراءات احترازية مسبقة وبناء خطة مواجهة محكمة، منذ بدء جائحة كورونا قبل عامين، الأمر الذي حافظ على سلامة المجتمع، وعزز من قدرة الدولة على محاصرة الفيروس ومنع انتشاره.



وأضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجًا في تعاملها مع تداعيات الموقف صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، متفردًا بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها.



وأسهم فرض القواعد الصارمة التي سنتها حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وإثبات حالة التطعيم عبر تطبيق توكلنا، في حماية صحة المواطنين والمقيمين وفي ضمان سلامتهم، وجعل الحالة الصحية في المملكة آمنة، وبعيدة عن التقلبات الوبائية التي شهدها كثير من دول العالم.



وأثمر اعتماد المملكة على استراتيجية إعطاء التطعيم للجميع، عن إبقاء اقتصادها مفتوحًا ومنتجًا وتحقيقه أرباحًا، على عكس الخسائر الاقتصادية التي منيت بها دول أخرى عديدة، كما سهل العودة إلى الحياة بشكل طبيعي.



واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه -بإذن الله-.



واستندت المملكة في استراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة، خصوصًا في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية من خلال أكثر من 494 مستشفى موزعة في مختلف مناطق المملكة.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 12:21 AM

"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات واتباع استراتيجية "التطعيم للجميع"





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نجحت المملكة في وضع نظام تحصين للمواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، نال إشادات واسعة بدعم من القيادة الرشيدة لمواجهة الجائحة التي تفشت في كل دول العالم متسببة بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.



ويعد آخر تلك الإشادات ما ذكرته وكالة بلومبيرج الدولية للأنباء من أن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين في العالم؛ ما يؤكد حكمة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- التي وجهت باتخاذ إجراءات احترازية مسبقة وبناء خطة مواجهة محكمة، منذ بدء جائحة كورونا قبل عامين، الأمر الذي حافظ على سلامة المجتمع، وعزز من قدرة الدولة على محاصرة الفيروس ومنع انتشاره.



وأضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجًا في تعاملها مع تداعيات الموقف صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، متفردًا بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها.



وأسهم فرض القواعد الصارمة التي سنتها حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وإثبات حالة التطعيم عبر تطبيق توكلنا، في حماية صحة المواطنين والمقيمين وفي ضمان سلامتهم، وجعل الحالة الصحية في المملكة آمنة، وبعيدة عن التقلبات الوبائية التي شهدها كثير من دول العالم.



وأثمر اعتماد المملكة على استراتيجية إعطاء التطعيم للجميع، عن إبقاء اقتصادها مفتوحًا ومنتجًا وتحقيقه أرباحًا، على عكس الخسائر الاقتصادية التي منيت بها دول أخرى عديدة، كما سهل العودة إلى الحياة بشكل طبيعي.



واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه -بإذن الله-.



واستندت المملكة في استراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة، خصوصًا في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية من خلال أكثر من 494 مستشفى موزعة في مختلف مناطق المملكة.