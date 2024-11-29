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الرئيس الفرنسي يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا

تسريع حملة التطعيم لمكافحة الموجة الـ5 للوباء

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم (الاثنين)، تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الوباء.

ونشر "ماكرون" علامة "صح" باللون الأخضر إلى جانب عبارتي "جرعة معززة" و"لقاح مضاد للإنفلونزا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيغارو"، أن "ماكرون" حصل على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا في مطلع الأسبوع.

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الرئيس الفرنسي يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا
سبق

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم (الاثنين)، تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الوباء.

ونشر "ماكرون" علامة "صح" باللون الأخضر إلى جانب عبارتي "جرعة معززة" و"لقاح مضاد للإنفلونزا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيغارو"، أن "ماكرون" حصل على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا في مطلع الأسبوع.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:34 PM

الرئيس الفرنسي يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا

تسريع حملة التطعيم لمكافحة الموجة الـ5 للوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم (الاثنين)، تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الوباء.

ونشر "ماكرون" علامة "صح" باللون الأخضر إلى جانب عبارتي "جرعة معززة" و"لقاح مضاد للإنفلونزا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيغارو"، أن "ماكرون" حصل على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا في مطلع الأسبوع.

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