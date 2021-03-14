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الميليشيات الحوثية تتخطى الـ 30 ألف اختراق لاتفاق وقف النار بالحديدة

شعارهم "لا التزام بأي اتفاق"..

تواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية جرائمها وانتهاكاتها لكل الاتفاقات التي تبرمها في أي زمان ومكان، لتبرهن على شعارها بألا التزام ولا وفاء إلا مع إيران.

ومن تلك الخروقات التي ترتكبها الميليشيات، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، والذي اخترقته حتى اليوم بما يتجاوز 30 ألف مرة متعمدة ومستهدفة المدنيين هناك.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة كان في ستوكهولم عندما توصل طرفا النزاع في 13 ديسمبر عام 2018، تشمل ثلاثة عدة محاور رئيسة: حول مدينة الحديدة، وضمنها إيقاف إطلاق النار، وكذلك عدد من النقاط حول موانئها والصليف ورأس عيسى، وكذلك آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الميليشيات الحوثية تتخطى الـ 30 ألف اختراق لاتفاق وقف النار بالحديدة
سبق

تواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية جرائمها وانتهاكاتها لكل الاتفاقات التي تبرمها في أي زمان ومكان، لتبرهن على شعارها بألا التزام ولا وفاء إلا مع إيران.

ومن تلك الخروقات التي ترتكبها الميليشيات، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، والذي اخترقته حتى اليوم بما يتجاوز 30 ألف مرة متعمدة ومستهدفة المدنيين هناك.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة كان في ستوكهولم عندما توصل طرفا النزاع في 13 ديسمبر عام 2018، تشمل ثلاثة عدة محاور رئيسة: حول مدينة الحديدة، وضمنها إيقاف إطلاق النار، وكذلك عدد من النقاط حول موانئها والصليف ورأس عيسى، وكذلك آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:18 PM

الميليشيات الحوثية تتخطى الـ 30 ألف اختراق لاتفاق وقف النار بالحديدة

شعارهم "لا التزام بأي اتفاق"..

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
467

تواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية جرائمها وانتهاكاتها لكل الاتفاقات التي تبرمها في أي زمان ومكان، لتبرهن على شعارها بألا التزام ولا وفاء إلا مع إيران.

ومن تلك الخروقات التي ترتكبها الميليشيات، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، والذي اخترقته حتى اليوم بما يتجاوز 30 ألف مرة متعمدة ومستهدفة المدنيين هناك.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة كان في ستوكهولم عندما توصل طرفا النزاع في 13 ديسمبر عام 2018، تشمل ثلاثة عدة محاور رئيسة: حول مدينة الحديدة، وضمنها إيقاف إطلاق النار، وكذلك عدد من النقاط حول موانئها والصليف ورأس عيسى، وكذلك آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.

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