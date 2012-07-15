النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق من 3 استشاريين ينهي معاناة مريضة مع ورم الـ 25 سم بالخميس

كان يحتل جزءاً كبيراً من منطقة البطن ما أدّى إلى نزيف .. حالتها مستقرة

نجح فريق مكوّن من ثلاثة استشاريين "نساء وولادة" بمستشفى ‏خميس مشيط للولادة والأطفال في استئصال كامل لورم لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً على الرغم من حجمه الذي بلغ 25 سم.

كان الورم يحتل جزءاً كبيراً من منطقة البطن مع المحافظة على الرحم والسيطرة على النزيف، وذلك بعد معاناة الفتاة أسابيع عدة في عددٍ من المستشفيات.

وكان ذلك بمتابعة مباشرة من المدير الطبي الدكتور "محمد معيض"؛ ومدير المستشفى الدكتور "عبدالله الوادعي"؛ حتى نهاية إجراء العملية ونجاحها - بفضل من الله - والتأكّد من استقرار حالة المريضة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق من 3 استشاريين ينهي معاناة مريضة مع ورم الـ 25 سم بالخميس
سبق

نجح فريق مكوّن من ثلاثة استشاريين "نساء وولادة" بمستشفى ‏خميس مشيط للولادة والأطفال في استئصال كامل لورم لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً على الرغم من حجمه الذي بلغ 25 سم.

كان الورم يحتل جزءاً كبيراً من منطقة البطن مع المحافظة على الرحم والسيطرة على النزيف، وذلك بعد معاناة الفتاة أسابيع عدة في عددٍ من المستشفيات.

وكان ذلك بمتابعة مباشرة من المدير الطبي الدكتور "محمد معيض"؛ ومدير المستشفى الدكتور "عبدالله الوادعي"؛ حتى نهاية إجراء العملية ونجاحها - بفضل من الله - والتأكّد من استقرار حالة المريضة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
10:06 AM

فريق من 3 استشاريين ينهي معاناة مريضة مع ورم الـ 25 سم بالخميس

كان يحتل جزءاً كبيراً من منطقة البطن ما أدّى إلى نزيف .. حالتها مستقرة

A A A
سويد الحارثي - عسير
1
5,388

نجح فريق مكوّن من ثلاثة استشاريين "نساء وولادة" بمستشفى ‏خميس مشيط للولادة والأطفال في استئصال كامل لورم لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً على الرغم من حجمه الذي بلغ 25 سم.

كان الورم يحتل جزءاً كبيراً من منطقة البطن مع المحافظة على الرحم والسيطرة على النزيف، وذلك بعد معاناة الفتاة أسابيع عدة في عددٍ من المستشفيات.

وكان ذلك بمتابعة مباشرة من المدير الطبي الدكتور "محمد معيض"؛ ومدير المستشفى الدكتور "عبدالله الوادعي"؛ حتى نهاية إجراء العملية ونجاحها - بفضل من الله - والتأكّد من استقرار حالة المريضة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,006
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,842
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,986
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,784

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة