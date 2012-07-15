فريق من 3 استشاريين ينهي معاناة مريضة مع ورم الـ 25 سم بالخميس

كان يحتل جزءاً كبيراً من منطقة البطن ما أدّى إلى نزيف .. حالتها مستقرة

نجح فريق مكوّن من ثلاثة استشاريين "نساء وولادة" بمستشفى ‏خميس مشيط للولادة والأطفال في استئصال كامل لورم لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً على الرغم من حجمه الذي بلغ 25 سم.

كان الورم يحتل جزءاً كبيراً من منطقة البطن مع المحافظة على الرحم والسيطرة على النزيف، وذلك بعد معاناة الفتاة أسابيع عدة في عددٍ من المستشفيات.

وكان ذلك بمتابعة مباشرة من المدير الطبي الدكتور "محمد معيض"؛ ومدير المستشفى الدكتور "عبدالله الوادعي"؛ حتى نهاية إجراء العملية ونجاحها - بفضل من الله - والتأكّد من استقرار حالة المريضة.