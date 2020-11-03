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"السديس" يناقش توزيع القوى العاملة وإعادة تشكيل العمل الميداني بالمسجد الحرام

وفق خطط استراتيجية ورؤية واضحة وشاملة ترتقي بالخدمات وتحقق تطلعات القيادة

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع اللجنة الميدانية، التي شُكلت لإعادة تشكيل العمل الميداني، وتوزيع القوى العاملة حسب المؤهلات والخبرات.

وناقش الاجتماع أمس الاثنين بمبنى الرئاسة بمكتب الرئيس العام حرص الرئاسة العامة على مواكبة رؤية السعودية (٢٠٣٠)، والاستفادة من كفاءة العاملين والعاملات بالرئاسة، وتشغيلهم وفق تخصصاتهم العلمية؛ لتصبح الرئاسة أنموذجًا متميزًا بين الجهات الحكومية، والعمل وفق خطط استراتيجية وتشغيلية منهجية، ورؤية واضحة وشاملة، ترتقي بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وتحقق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة -حفظها الله-.


وحضر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف ورئيس اللجنة عبدالحميد بن سعيد المالكي، وأعضاء اللجنة.

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"السديس" يناقش توزيع القوى العاملة وإعادة تشكيل العمل الميداني بالمسجد الحرام
سبق

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع اللجنة الميدانية، التي شُكلت لإعادة تشكيل العمل الميداني، وتوزيع القوى العاملة حسب المؤهلات والخبرات.

وناقش الاجتماع أمس الاثنين بمبنى الرئاسة بمكتب الرئيس العام حرص الرئاسة العامة على مواكبة رؤية السعودية (٢٠٣٠)، والاستفادة من كفاءة العاملين والعاملات بالرئاسة، وتشغيلهم وفق تخصصاتهم العلمية؛ لتصبح الرئاسة أنموذجًا متميزًا بين الجهات الحكومية، والعمل وفق خطط استراتيجية وتشغيلية منهجية، ورؤية واضحة وشاملة، ترتقي بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وتحقق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة -حفظها الله-.


وحضر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف ورئيس اللجنة عبدالحميد بن سعيد المالكي، وأعضاء اللجنة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:17 AM

"السديس" يناقش توزيع القوى العاملة وإعادة تشكيل العمل الميداني بالمسجد الحرام

وفق خطط استراتيجية ورؤية واضحة وشاملة ترتقي بالخدمات وتحقق تطلعات القيادة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع اللجنة الميدانية، التي شُكلت لإعادة تشكيل العمل الميداني، وتوزيع القوى العاملة حسب المؤهلات والخبرات.

وناقش الاجتماع أمس الاثنين بمبنى الرئاسة بمكتب الرئيس العام حرص الرئاسة العامة على مواكبة رؤية السعودية (٢٠٣٠)، والاستفادة من كفاءة العاملين والعاملات بالرئاسة، وتشغيلهم وفق تخصصاتهم العلمية؛ لتصبح الرئاسة أنموذجًا متميزًا بين الجهات الحكومية، والعمل وفق خطط استراتيجية وتشغيلية منهجية، ورؤية واضحة وشاملة، ترتقي بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وتحقق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة -حفظها الله-.


وحضر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف ورئيس اللجنة عبدالحميد بن سعيد المالكي، وأعضاء اللجنة.

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