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"الخضيري": فتح باب الاستيراد ينهي مشكلة الاحتطاب الجائر

عبر تشجيع استيراده من إفريقيا وغيرها التي تعج بالغابات

اقترح أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ حلاً لمشكلة الاحتطاب الجائر عبر فتح الباب للاستيراد من الخارج، خاصة دول إفريقيا المليئة بالغابات.

وغرّد الخضيري على حسابه بـ "تويتر" موجهاً حديثه لحساب وزارة البيئة، بأن الحل الوحيد للاحتطاب الجائر الذي قضى على الغطاء النباتي لدينا هو فتح باب استيراد الحطب بشكل مباشر، وتشجيع استيراده من إفريقيا وغيرها التي تعج بأخشاب متساقطة من الغابات.

فهد الخضيري الاحتطاب الجائر استيراد الحطب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخضيري": فتح باب الاستيراد ينهي مشكلة الاحتطاب الجائر
سبق

اقترح أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ حلاً لمشكلة الاحتطاب الجائر عبر فتح الباب للاستيراد من الخارج، خاصة دول إفريقيا المليئة بالغابات.

وغرّد الخضيري على حسابه بـ "تويتر" موجهاً حديثه لحساب وزارة البيئة، بأن الحل الوحيد للاحتطاب الجائر الذي قضى على الغطاء النباتي لدينا هو فتح باب استيراد الحطب بشكل مباشر، وتشجيع استيراده من إفريقيا وغيرها التي تعج بأخشاب متساقطة من الغابات.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
10:26 AM

"الخضيري": فتح باب الاستيراد ينهي مشكلة الاحتطاب الجائر

عبر تشجيع استيراده من إفريقيا وغيرها التي تعج بالغابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترح أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ حلاً لمشكلة الاحتطاب الجائر عبر فتح الباب للاستيراد من الخارج، خاصة دول إفريقيا المليئة بالغابات.

وغرّد الخضيري على حسابه بـ "تويتر" موجهاً حديثه لحساب وزارة البيئة، بأن الحل الوحيد للاحتطاب الجائر الذي قضى على الغطاء النباتي لدينا هو فتح باب استيراد الحطب بشكل مباشر، وتشجيع استيراده من إفريقيا وغيرها التي تعج بأخشاب متساقطة من الغابات.

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