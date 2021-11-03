"الجبير" يستقبل مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

استعرضا جهود المملكة في تجفيف منابع تمويله ومصادره

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جيهانغير خان.

وشهد الاستقبال استعراض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومصادره، وبحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين.