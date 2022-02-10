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وفاة خبير الفلك الكويتي "صالح العجيري" عن 101 عام

نعى مسؤولون إعلاميون كويتيون، الفلكي الكويتي صالح العجيري، الذي توفي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 101 عام.

وقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عبر حسابه في تويتر، تعازيه لأسرة الفقيد "العجيري" ‏وللشعب الكويتي، مؤكداً أنه كان بحق قامة وطنية عالية أعطى الكثير لبلده.

ولد صالح محمد العجيري، في 23 يونيو 1920، ويعدّ عالم فلك ورياضيات، قدم الكثير لعلم الفلك، للعرب والمسلمين المتخصصين منهم والباحثين أو الهواة.

كما له الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج التي قدمها في المراكز العلمية المتخصصة والأندية والمشاركات بفعاليات مختلفة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وكذلك من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك، ومن إنجازاته "تقويم العجيري" المُسمى على اسمه.

خبير الفلك الكويتي صالح العجيري

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وفاة خبير الفلك الكويتي "صالح العجيري" عن 101 عام
سبق

نعى مسؤولون إعلاميون كويتيون، الفلكي الكويتي صالح العجيري، الذي توفي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 101 عام.

وقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عبر حسابه في تويتر، تعازيه لأسرة الفقيد "العجيري" ‏وللشعب الكويتي، مؤكداً أنه كان بحق قامة وطنية عالية أعطى الكثير لبلده.

ولد صالح محمد العجيري، في 23 يونيو 1920، ويعدّ عالم فلك ورياضيات، قدم الكثير لعلم الفلك، للعرب والمسلمين المتخصصين منهم والباحثين أو الهواة.

كما له الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج التي قدمها في المراكز العلمية المتخصصة والأندية والمشاركات بفعاليات مختلفة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وكذلك من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك، ومن إنجازاته "تقويم العجيري" المُسمى على اسمه.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
02:48 PM

وفاة خبير الفلك الكويتي "صالح العجيري" عن 101 عام

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
2,951

نعى مسؤولون إعلاميون كويتيون، الفلكي الكويتي صالح العجيري، الذي توفي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 101 عام.

وقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عبر حسابه في تويتر، تعازيه لأسرة الفقيد "العجيري" ‏وللشعب الكويتي، مؤكداً أنه كان بحق قامة وطنية عالية أعطى الكثير لبلده.

ولد صالح محمد العجيري، في 23 يونيو 1920، ويعدّ عالم فلك ورياضيات، قدم الكثير لعلم الفلك، للعرب والمسلمين المتخصصين منهم والباحثين أو الهواة.

كما له الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج التي قدمها في المراكز العلمية المتخصصة والأندية والمشاركات بفعاليات مختلفة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وكذلك من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك، ومن إنجازاته "تقويم العجيري" المُسمى على اسمه.

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