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تعرّف على أبرز المواصفات المتوقعة في "آيفون" القادم

بعد إرسال دعوات الحضور.. الإعلان رسميًّا 10 سبتمبر

أعلنت شركة أبل عن موعد مؤتمرها القادم يوم ١٠ سبتمبر، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وحسب الدعوات التي أرسلتها الشركة إلى المدعوين، فإن المؤتمر سوف ينعقد في مسرح ستيف جوبز في "Apple Park" في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وحسب التسريبات فإن أبل تعتزم تقديم ثلاث إصدارات جديدة من أجهزتها هذا العام وهي:
Phone11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Max، ومتوقع أن يكون التجديد الرئيسي في الآيفون، في نظام خلفي للكاميرا ثلاثي العدسات ذات مميزات فائقة، وفي الآيفون ذا التكلفة الأقل، في النسخة التي تمتلك عدستين خلفيتين فقط وشاشة LCD، وخيارات الألوان سوف تحمل ألوانًا جديدة.
كما أشارت التسريبات أيضًا إلى إطلاق الجيل الثالث من سماعات الإيربودز مع ميزة مقاومة الماء، وميزة عزل الضوضاء، بالإضافة إلى إطلاق ساعة آبل الجيل الخامس مصنوعة من التيتانيوم وأخرى من السراميك.
كما أن التوقعات شملت إصدار نسخة من الآيباد جديدة بحجم 10.2 إنش وجهاز ماك بوك برو جديد بحجم 16 إنش، ومنصة آبل الجديدة للألعاب"Apple Arcade".
وألمحت التوقعات لتغيير موقع شعار أبل في الإصدارات الجديدة؛ بحيث تكون في منتصف الجهاز مع إزالة كلمة iPhone في الخلفية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تعرّف على أبرز المواصفات المتوقعة في "آيفون" القادم
سبق

أعلنت شركة أبل عن موعد مؤتمرها القادم يوم ١٠ سبتمبر، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وحسب الدعوات التي أرسلتها الشركة إلى المدعوين، فإن المؤتمر سوف ينعقد في مسرح ستيف جوبز في "Apple Park" في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وحسب التسريبات فإن أبل تعتزم تقديم ثلاث إصدارات جديدة من أجهزتها هذا العام وهي:
Phone11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Max، ومتوقع أن يكون التجديد الرئيسي في الآيفون، في نظام خلفي للكاميرا ثلاثي العدسات ذات مميزات فائقة، وفي الآيفون ذا التكلفة الأقل، في النسخة التي تمتلك عدستين خلفيتين فقط وشاشة LCD، وخيارات الألوان سوف تحمل ألوانًا جديدة.
كما أشارت التسريبات أيضًا إلى إطلاق الجيل الثالث من سماعات الإيربودز مع ميزة مقاومة الماء، وميزة عزل الضوضاء، بالإضافة إلى إطلاق ساعة آبل الجيل الخامس مصنوعة من التيتانيوم وأخرى من السراميك.
كما أن التوقعات شملت إصدار نسخة من الآيباد جديدة بحجم 10.2 إنش وجهاز ماك بوك برو جديد بحجم 16 إنش، ومنصة آبل الجديدة للألعاب"Apple Arcade".
وألمحت التوقعات لتغيير موقع شعار أبل في الإصدارات الجديدة؛ بحيث تكون في منتصف الجهاز مع إزالة كلمة iPhone في الخلفية.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
07:38 PM

تعرّف على أبرز المواصفات المتوقعة في "آيفون" القادم

بعد إرسال دعوات الحضور.. الإعلان رسميًّا 10 سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,400

أعلنت شركة أبل عن موعد مؤتمرها القادم يوم ١٠ سبتمبر، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وحسب الدعوات التي أرسلتها الشركة إلى المدعوين، فإن المؤتمر سوف ينعقد في مسرح ستيف جوبز في "Apple Park" في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وحسب التسريبات فإن أبل تعتزم تقديم ثلاث إصدارات جديدة من أجهزتها هذا العام وهي:
Phone11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Max، ومتوقع أن يكون التجديد الرئيسي في الآيفون، في نظام خلفي للكاميرا ثلاثي العدسات ذات مميزات فائقة، وفي الآيفون ذا التكلفة الأقل، في النسخة التي تمتلك عدستين خلفيتين فقط وشاشة LCD، وخيارات الألوان سوف تحمل ألوانًا جديدة.
كما أشارت التسريبات أيضًا إلى إطلاق الجيل الثالث من سماعات الإيربودز مع ميزة مقاومة الماء، وميزة عزل الضوضاء، بالإضافة إلى إطلاق ساعة آبل الجيل الخامس مصنوعة من التيتانيوم وأخرى من السراميك.
كما أن التوقعات شملت إصدار نسخة من الآيباد جديدة بحجم 10.2 إنش وجهاز ماك بوك برو جديد بحجم 16 إنش، ومنصة آبل الجديدة للألعاب"Apple Arcade".
وألمحت التوقعات لتغيير موقع شعار أبل في الإصدارات الجديدة؛ بحيث تكون في منتصف الجهاز مع إزالة كلمة iPhone في الخلفية.

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