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"عمل مكة" و"رزق جميل للتوظيف" يوقِّعان مذكرة تعاون احتفالاً باليوم الوطني

تهدف للتأهيل الوظيفي والاستشارات وتوطين ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب السعودي

أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء حفلاً خاصًّا باليوم الوطني الـ٨٩ "همة حتى القمة" بالشراكة مع باب رزق جميل للتوظيف، وذلك بدار حسين بمقر شركة عبداللطيف جميل بجدة، تخلله إبرام مذكرة تعاون بين الطرفين بهدف التأهيل الوظيفي والاستشارات والإرشاد والتوجيه، من خلالها سيتم إطلاق حملة توطين ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب السعودي؛ وذلك احتفالاً بهذه الذكرى الوطنية الغالية.

وتفصيلاً، رفع المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي أسمى عبارات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله - بهذه المناسبة الغالية على أفراد الشعب السعودي؛ فمعها اكتمل كيان الوطن عبر تاريخ حافل بالبطولات، سطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله -.

وأكد "آل طاوي" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسها الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تسعى لإيجاد مناخ مناسب لبيئة عمل جاذبة، تركز في ذلك على القطاع الخاص كرافد رئيسي وعامل مهم في سوق العمل السعودي، والبحث عن الشراكات النوعية والمهمة للشباب، ومساعدتهم لخدمه هذا الوطن المعطاء.

من جانبه، أعرب المدير العام التنفيذي لباب رزق جميل للتوظيف لمؤسسة مجتمع جميل الاجتماعية، الدكتور إبراهيم محمد باداود، عن سعادته بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتنظيم هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.. مفيدًا بأن العلاقة بين باب رزق جميل ومختلف أنشطة وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علاقة وطيدة منذ زمن بعيد، وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد، هو السعي لتوفير المزيد من فرص العمل لشباب وشابات المنطقة.

واشتمل حفل اليوم الوطني على تقديم أوبريت "اشرقي يا شمسنا رؤية 2030" من تقديم لجنة ثقافة الطفل بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وفقرة قصه نجاح وتمكين المرأة، وقصيدة شعرية بعنوان "وطني"، قدمها الشاعر حسين قدير، وأوبريت "همة حتى القمة" بمشاركة أطفال من ذوي الإعاقة بمركز الرعاية المتطورة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عمل مكة" و"رزق جميل للتوظيف" يوقِّعان مذكرة تعاون احتفالاً باليوم الوطني
سبق

أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء حفلاً خاصًّا باليوم الوطني الـ٨٩ "همة حتى القمة" بالشراكة مع باب رزق جميل للتوظيف، وذلك بدار حسين بمقر شركة عبداللطيف جميل بجدة، تخلله إبرام مذكرة تعاون بين الطرفين بهدف التأهيل الوظيفي والاستشارات والإرشاد والتوجيه، من خلالها سيتم إطلاق حملة توطين ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب السعودي؛ وذلك احتفالاً بهذه الذكرى الوطنية الغالية.

وتفصيلاً، رفع المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي أسمى عبارات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله - بهذه المناسبة الغالية على أفراد الشعب السعودي؛ فمعها اكتمل كيان الوطن عبر تاريخ حافل بالبطولات، سطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله -.

وأكد "آل طاوي" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسها الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تسعى لإيجاد مناخ مناسب لبيئة عمل جاذبة، تركز في ذلك على القطاع الخاص كرافد رئيسي وعامل مهم في سوق العمل السعودي، والبحث عن الشراكات النوعية والمهمة للشباب، ومساعدتهم لخدمه هذا الوطن المعطاء.

من جانبه، أعرب المدير العام التنفيذي لباب رزق جميل للتوظيف لمؤسسة مجتمع جميل الاجتماعية، الدكتور إبراهيم محمد باداود، عن سعادته بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتنظيم هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.. مفيدًا بأن العلاقة بين باب رزق جميل ومختلف أنشطة وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علاقة وطيدة منذ زمن بعيد، وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد، هو السعي لتوفير المزيد من فرص العمل لشباب وشابات المنطقة.

واشتمل حفل اليوم الوطني على تقديم أوبريت "اشرقي يا شمسنا رؤية 2030" من تقديم لجنة ثقافة الطفل بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وفقرة قصه نجاح وتمكين المرأة، وقصيدة شعرية بعنوان "وطني"، قدمها الشاعر حسين قدير، وأوبريت "همة حتى القمة" بمشاركة أطفال من ذوي الإعاقة بمركز الرعاية المتطورة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
09:48 PM

"عمل مكة" و"رزق جميل للتوظيف" يوقِّعان مذكرة تعاون احتفالاً باليوم الوطني

تهدف للتأهيل الوظيفي والاستشارات وتوطين ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء حفلاً خاصًّا باليوم الوطني الـ٨٩ "همة حتى القمة" بالشراكة مع باب رزق جميل للتوظيف، وذلك بدار حسين بمقر شركة عبداللطيف جميل بجدة، تخلله إبرام مذكرة تعاون بين الطرفين بهدف التأهيل الوظيفي والاستشارات والإرشاد والتوجيه، من خلالها سيتم إطلاق حملة توطين ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب السعودي؛ وذلك احتفالاً بهذه الذكرى الوطنية الغالية.

وتفصيلاً، رفع المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي أسمى عبارات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله - بهذه المناسبة الغالية على أفراد الشعب السعودي؛ فمعها اكتمل كيان الوطن عبر تاريخ حافل بالبطولات، سطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله -.

وأكد "آل طاوي" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسها الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تسعى لإيجاد مناخ مناسب لبيئة عمل جاذبة، تركز في ذلك على القطاع الخاص كرافد رئيسي وعامل مهم في سوق العمل السعودي، والبحث عن الشراكات النوعية والمهمة للشباب، ومساعدتهم لخدمه هذا الوطن المعطاء.

من جانبه، أعرب المدير العام التنفيذي لباب رزق جميل للتوظيف لمؤسسة مجتمع جميل الاجتماعية، الدكتور إبراهيم محمد باداود، عن سعادته بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتنظيم هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.. مفيدًا بأن العلاقة بين باب رزق جميل ومختلف أنشطة وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علاقة وطيدة منذ زمن بعيد، وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد، هو السعي لتوفير المزيد من فرص العمل لشباب وشابات المنطقة.

واشتمل حفل اليوم الوطني على تقديم أوبريت "اشرقي يا شمسنا رؤية 2030" من تقديم لجنة ثقافة الطفل بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وفقرة قصه نجاح وتمكين المرأة، وقصيدة شعرية بعنوان "وطني"، قدمها الشاعر حسين قدير، وأوبريت "همة حتى القمة" بمشاركة أطفال من ذوي الإعاقة بمركز الرعاية المتطورة.

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