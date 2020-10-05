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"السديس" يؤكد ضرورة تكامل الخدمات الإرشادية والتوجيهية للزوار

المساعدة لشؤون النسائية تقف ميدانياً على خدمات ضيوف الرحمن

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام وذلك خلال لقائه فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي.

وأشار خلال اللقاء إلى ضرورة توفير كل الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين، خلال أداء نُسكهم، وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المختصة.

وأضاف: أن "الخطط والرؤى المستقبلية لخطة الرئاسة لعام (2024) تتطلب مزيداً من الجهد والبذل والعطاء من كل منسوبي الإدارات التوجيهية والإرشادية المتواجدين على أرض الميدان في المسجد الحرام، وتطوير وسائل توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن وتدعيم مخرجات خدماتها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة ليؤدوا نُسكهم بكل يسر واطمئنان".

وأبان: أن "ولاة الأمر -حفظهم الله- لم يألُ جهداً ولم يدخروا سبباً في سبيل دعم كافة جوانب الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لذا يتحتم علينا العمل بكل مهنية لمواكبة ما يتطلعون إليه من رقي وتطور في منظومة خدمات الحرمين".

كما وقفت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، ميدانياً على وصول المعتمرات إلى رحاب المسجد الحرام، وتابعت الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الوكالة.

وأشرفت على تنفيذ الخطة المعدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة، وتهيئة جميع المرافق والإمكانات، والتأكد من جاهزيتها على الوجه الأكمل، وفق الإجراءات الاحترازية.

كما حثت المنسوبات على بذل قصارى جهودهن وتطبيق المبادرات التي تأتي ضمن مبادرات (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يؤكد ضرورة تكامل الخدمات الإرشادية والتوجيهية للزوار
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام وذلك خلال لقائه فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي.

وأشار خلال اللقاء إلى ضرورة توفير كل الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين، خلال أداء نُسكهم، وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المختصة.

وأضاف: أن "الخطط والرؤى المستقبلية لخطة الرئاسة لعام (2024) تتطلب مزيداً من الجهد والبذل والعطاء من كل منسوبي الإدارات التوجيهية والإرشادية المتواجدين على أرض الميدان في المسجد الحرام، وتطوير وسائل توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن وتدعيم مخرجات خدماتها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة ليؤدوا نُسكهم بكل يسر واطمئنان".

وأبان: أن "ولاة الأمر -حفظهم الله- لم يألُ جهداً ولم يدخروا سبباً في سبيل دعم كافة جوانب الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لذا يتحتم علينا العمل بكل مهنية لمواكبة ما يتطلعون إليه من رقي وتطور في منظومة خدمات الحرمين".

كما وقفت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، ميدانياً على وصول المعتمرات إلى رحاب المسجد الحرام، وتابعت الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الوكالة.

وأشرفت على تنفيذ الخطة المعدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة، وتهيئة جميع المرافق والإمكانات، والتأكد من جاهزيتها على الوجه الأكمل، وفق الإجراءات الاحترازية.

كما حثت المنسوبات على بذل قصارى جهودهن وتطبيق المبادرات التي تأتي ضمن مبادرات (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
06:34 PM

"السديس" يؤكد ضرورة تكامل الخدمات الإرشادية والتوجيهية للزوار

المساعدة لشؤون النسائية تقف ميدانياً على خدمات ضيوف الرحمن

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام وذلك خلال لقائه فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي.

وأشار خلال اللقاء إلى ضرورة توفير كل الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين، خلال أداء نُسكهم، وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المختصة.

وأضاف: أن "الخطط والرؤى المستقبلية لخطة الرئاسة لعام (2024) تتطلب مزيداً من الجهد والبذل والعطاء من كل منسوبي الإدارات التوجيهية والإرشادية المتواجدين على أرض الميدان في المسجد الحرام، وتطوير وسائل توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن وتدعيم مخرجات خدماتها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة ليؤدوا نُسكهم بكل يسر واطمئنان".

وأبان: أن "ولاة الأمر -حفظهم الله- لم يألُ جهداً ولم يدخروا سبباً في سبيل دعم كافة جوانب الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لذا يتحتم علينا العمل بكل مهنية لمواكبة ما يتطلعون إليه من رقي وتطور في منظومة خدمات الحرمين".

كما وقفت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، ميدانياً على وصول المعتمرات إلى رحاب المسجد الحرام، وتابعت الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الوكالة.

وأشرفت على تنفيذ الخطة المعدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة، وتهيئة جميع المرافق والإمكانات، والتأكد من جاهزيتها على الوجه الأكمل، وفق الإجراءات الاحترازية.

كما حثت المنسوبات على بذل قصارى جهودهن وتطبيق المبادرات التي تأتي ضمن مبادرات (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).

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