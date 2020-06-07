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أول رئيس دولة يصاب بفيروس كورونا

سجلت بلاده 12511 حالة و53 وفاة

أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض «كوفيد-19».

وأكد الناطق باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي، عبر «تويتر» اليوم السبت، أن "توكاييف" البالغ 67 عامًا يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرًا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة. وأضاف أن الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر.

يشار إلى أن "توكاييف" هو أول رئيس يصاب بفيروس كورنا .

وسجلت كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس «كورونا» و53 حالة وفاة، فيما خففت السلطات الشهر الماضي إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

فيروس كورونا الجديد

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أول رئيس دولة يصاب بفيروس كورونا
سبق

أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض «كوفيد-19».

وأكد الناطق باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي، عبر «تويتر» اليوم السبت، أن "توكاييف" البالغ 67 عامًا يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرًا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة. وأضاف أن الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر.

يشار إلى أن "توكاييف" هو أول رئيس يصاب بفيروس كورنا .

وسجلت كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس «كورونا» و53 حالة وفاة، فيما خففت السلطات الشهر الماضي إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
04:25 PM

أول رئيس دولة يصاب بفيروس كورونا

سجلت بلاده 12511 حالة و53 وفاة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
12,414

أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض «كوفيد-19».

وأكد الناطق باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي، عبر «تويتر» اليوم السبت، أن "توكاييف" البالغ 67 عامًا يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرًا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة. وأضاف أن الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر.

يشار إلى أن "توكاييف" هو أول رئيس يصاب بفيروس كورنا .

وسجلت كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس «كورونا» و53 حالة وفاة، فيما خففت السلطات الشهر الماضي إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

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