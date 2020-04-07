النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
كذلك تعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

بأمر الملك .. تعليق الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص

بأمر الملك .. تعليق الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص

كذلك تعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت بشكل فوري عمَّن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

ورفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - على هذه الرعاية الكريمة، واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي السعودية المشمولين بهذا الأمر الكريم، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا، والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.

وأكد أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًّا بشكل فوري، وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك. أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًّا، وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.

داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والوطن والمواطنين والمقيمين، وأن يرفع البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قضايا الحق الخاص تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بأمر الملك .. تعليق الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص
سبق

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت بشكل فوري عمَّن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

ورفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - على هذه الرعاية الكريمة، واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي السعودية المشمولين بهذا الأمر الكريم، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا، والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.

وأكد أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًّا بشكل فوري، وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك. أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًّا، وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.

داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والوطن والمواطنين والمقيمين، وأن يرفع البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:22 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:51 PM

بأمر الملك .. تعليق الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص

كذلك تعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
22
31,154

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت بشكل فوري عمَّن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

ورفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - على هذه الرعاية الكريمة، واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي السعودية المشمولين بهذا الأمر الكريم، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا، والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.

وأكد أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًّا بشكل فوري، وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك. أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًّا، وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.

داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والوطن والمواطنين والمقيمين، وأن يرفع البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,047
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,714
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,005

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة