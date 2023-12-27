جواسيس.. مسؤول رفيع يحدد أكثر 4 دول عداءً لبريطانيا: إيران بينهم!

قال: يمكنها إجراء عمليات جمع معلومات والقيام بها بطرق عدة ومختلفة

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن، داميان هيندز: إن الصين وروسيا وإيران "دول معادية" للمملكة المتحدة (بريطانيا).

وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة "التلغراف": "تتمتع البلدان الثلاثة التي ذكرتُها بإمكانيات بشرية، ولديها وجود كبير، ويمكنها أن توفر وجودًا على نطاق واسع. ويمكنها إجراء (عمليات جمع المعلومات)، والقيام بها بعدة طرق مختلفة"، كما اعتبر المسؤول، كوريا الشمالية، رابعَ دولة "معادية".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت الصحيفة من جانبها، أنه يمكن تفسير "التهديدات" المزعومة من الدول المدرجة في القائمة على النحو التالي: "وجود الجواسيس والجيش في حالة استعداد، وإجراء هجمات إلكترونية وحملات تضليل".

وفي وقت سابق، قال رئيس المخابرات البريطانية، ريتشارد مور: إن المملكة المتحدة ترى تهديدات خطيرة من روسيا، وأكد "مور" أن لندن ستبذل قصارى جهدها "لاحتواء وصد كامل طيف التهديدات من موسكو".