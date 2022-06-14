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نجل الشيخ خالد المصلح في ذمة الله

سيصلى عليه ظهر اليوم في مقبرة الرحمة بعنيزة

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".

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نجل الشيخ خالد المصلح في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
09:47 AM

نجل الشيخ خالد المصلح في ذمة الله

سيصلى عليه ظهر اليوم في مقبرة الرحمة بعنيزة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
2
2,706

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".

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