وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.

نجل الشيخ خالد المصلح في ذمة الله بدر العتيبي سبق 2020-06-14 انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض. وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 09:47 AM

نجل الشيخ خالد المصلح في ذمة الله سيصلى عليه ظهر اليوم في مقبرة الرحمة بعنيزة





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انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".