نجل الشيخ خالد المصلح في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالله ابن الشيخ الدكتور خالد المصلح، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال الشيخ خالد على حسابه في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12:30م في مقبرة الرحمة بعنيزة".