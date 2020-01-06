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سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في بغداد

اثنان منها داخل المنطقة الخضراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن سقوط ثلاثة صواريخ وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت؛ اثنان منها داخل المنطقة الخضراء"؛ مضيفة أن الصاروخ الثالث سقط قُرب مؤسسة الشهداء وسط بغداد.

بغداد صواريخ كاتيوشا

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في بغداد
سبق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن سقوط ثلاثة صواريخ وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت؛ اثنان منها داخل المنطقة الخضراء"؛ مضيفة أن الصاروخ الثالث سقط قُرب مؤسسة الشهداء وسط بغداد.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:26 AM

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في بغداد

اثنان منها داخل المنطقة الخضراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن سقوط ثلاثة صواريخ وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت؛ اثنان منها داخل المنطقة الخضراء"؛ مضيفة أن الصاروخ الثالث سقط قُرب مؤسسة الشهداء وسط بغداد.

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