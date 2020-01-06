سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في بغداد

اثنان منها داخل المنطقة الخضراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن سقوط ثلاثة صواريخ وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت؛ اثنان منها داخل المنطقة الخضراء"؛ مضيفة أن الصاروخ الثالث سقط قُرب مؤسسة الشهداء وسط بغداد.