النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنفيذ حكم القتل في باكستانيين قاما باستدراج الوافدين وقتلهم وسلبهم ورمي جثامينهم

شكلا عصابة لارتكاب جرائم القتل والسلب والسرقة

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل في جانيين بمدينة الرياض لاتهامهما بتشكيل عصابة لارتكاب جرائم القتل والسلب والسرقة.

وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) في جانيين بمدينة الرياض، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) .

أقدم كل من / أدم خان إياس خان - باكستاني الجنسية - و/ أسد محمد يوسف جان - باكستاني الجنسية -، بتشكيل عصابة لارتكاب جرائم القتل والسلب والسرقة على سبيل الخداع والغدر, وذلك بقيامهما باستدراج عدد من الوافدين وقتلهم وسلبهم ورمي جثامينهم .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليهما وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت مانسب إليهما ولأن ماقام به المدعى عليهما فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهما وأن يكون ذلك بقتلهما وصلبهما وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين وذلك بقتلهما وصلبهما.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / أدم خان إياس خان و/ أسد محمد يوسف جان - باكستانيي الجنسية اليوم ، بساحة العدل بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنفيذ حكم القتل في باكستانيين قاما باستدراج الوافدين وقتلهم وسلبهم ورمي جثامينهم
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل في جانيين بمدينة الرياض لاتهامهما بتشكيل عصابة لارتكاب جرائم القتل والسلب والسرقة.

وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) في جانيين بمدينة الرياض، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) .

أقدم كل من / أدم خان إياس خان - باكستاني الجنسية - و/ أسد محمد يوسف جان - باكستاني الجنسية -، بتشكيل عصابة لارتكاب جرائم القتل والسلب والسرقة على سبيل الخداع والغدر, وذلك بقيامهما باستدراج عدد من الوافدين وقتلهم وسلبهم ورمي جثامينهم .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليهما وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت مانسب إليهما ولأن ماقام به المدعى عليهما فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهما وأن يكون ذلك بقتلهما وصلبهما وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين وذلك بقتلهما وصلبهما.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / أدم خان إياس خان و/ أسد محمد يوسف جان - باكستانيي الجنسية اليوم ، بساحة العدل بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
08:43 PM

تنفيذ حكم القتل في باكستانيين قاما باستدراج الوافدين وقتلهم وسلبهم ورمي جثامينهم

شكلا عصابة لارتكاب جرائم القتل والسلب والسرقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
9,875

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل في جانيين بمدينة الرياض لاتهامهما بتشكيل عصابة لارتكاب جرائم القتل والسلب والسرقة.

وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) في جانيين بمدينة الرياض، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) .

أقدم كل من / أدم خان إياس خان - باكستاني الجنسية - و/ أسد محمد يوسف جان - باكستاني الجنسية -، بتشكيل عصابة لارتكاب جرائم القتل والسلب والسرقة على سبيل الخداع والغدر, وذلك بقيامهما باستدراج عدد من الوافدين وقتلهم وسلبهم ورمي جثامينهم .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليهما وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت مانسب إليهما ولأن ماقام به المدعى عليهما فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهما وأن يكون ذلك بقتلهما وصلبهما وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين وذلك بقتلهما وصلبهما.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / أدم خان إياس خان و/ أسد محمد يوسف جان - باكستانيي الجنسية اليوم ، بساحة العدل بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,780
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,326
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,225
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,486

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة