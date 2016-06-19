شرف الدين : لا صحة لشائعة عودة كهربا وفي حال طلب سييرا سنسعى لإحضاره

نفى عبدالله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد كل الشائعات التي تحدثت عن عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم " كهربا" لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب، وقال شرف الدين : "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي، وختم شرف الدين حديثه : "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته".