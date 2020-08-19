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عودة السجاد للمسجد النبوي.. ٣ مصلين على "الواحدة"١٨٠ سم بين كل مصلٍ

بداية من صلاة فجر أول أيام السنة الهجرية.. ٧ آلاف في التوسعات والساحات

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم: عودة السجاد ستكون من صلاة فجر ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، وسيتم فرش ٧٠٠٠ سجادة في التوسعات والساحات.

وتابعت: ٣ مصلين على السجادة الواحدة ومسافة ١٨٠ سم٢ بين كل مصلٍ.

المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عودة السجاد للمسجد النبوي.. ٣ مصلين على "الواحدة"١٨٠ سم بين كل مصلٍ
سبق

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم: عودة السجاد ستكون من صلاة فجر ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، وسيتم فرش ٧٠٠٠ سجادة في التوسعات والساحات.

وتابعت: ٣ مصلين على السجادة الواحدة ومسافة ١٨٠ سم٢ بين كل مصلٍ.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:14 AM

عودة السجاد للمسجد النبوي.. ٣ مصلين على "الواحدة"١٨٠ سم بين كل مصلٍ

بداية من صلاة فجر أول أيام السنة الهجرية.. ٧ آلاف في التوسعات والساحات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,849

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم: عودة السجاد ستكون من صلاة فجر ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، وسيتم فرش ٧٠٠٠ سجادة في التوسعات والساحات.

وتابعت: ٣ مصلين على السجادة الواحدة ومسافة ١٨٠ سم٢ بين كل مصلٍ.

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