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شاهد .. عمالة تعكر صفو متنزهي "كورنيش وشرم ينبع" بالدبابات والأحصنة

هَمهم الأول جمع المال وسط مطالب بمعالجة الأزمة وتذكُّر لـ "الطفل المدهوس"

أبدى عدد من المتنزهين والزوّار في كورنيش وشرم ينبع استياءهم الشديد من ظاهرة انتشار الدبابات ذات العجلات الأربع في محيط الكورنيش التي يقف خلفها عمالة وافدة هَمها في المقام الأول هو جمع المال غير مكترثين بما تسبّبه من إزعاج وتعكير الأجواء، خاصة أن المكان يشهد كثافة كبيرة من الزوّار على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، شكا عددٌ من الزوّار وأهالي المحافظة من انتشار الدبابات ذات العجلات الأربع في الكورنيش وشرم ينبع التي يجلبها العمالة المخالفة لتأجيرها على الزوّار دون رقابة من الجهات المعنية، متمنين التدخل في أسرع وقت للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوّه متنزهات وحدائق كورنيش ينبع.

وقال عدد من الزوّار: "يُفترض أن تمنع ‏‎‎‎‎‎‎‎‎الدبابات والأحصنة والعربات منعاً باتاً والتي أخذت في التفشي مما أصبحت تشكل خطراً محتوماً يهدّد العائلات بمن فيهم الأطفال والنساء، فضلاً عن تسبّبها في حرمان كثيرٍ من الزوّار من الاستمتاع بالبحر خوفاً على الأطفال، إلى جانب ما تسبّبه الأحصنة من مخلفات من روث ونحوه وانبعاث الروائح الكريهة في محيط الكورنيش".

واستذكر الزوّار حادثة دهس طفل، أمس الأول، في الكورنيش نتيجة انتشار الدبابات على مرأى من الجهات المختصة دون أدنى مسؤولية، مشيرين إلى أن لوحات البلدية المنتشرة في أرجاء الكورنيش التي تحظر وتمنع استخدام الدبابات في المكان لم يتم الأخذ بها على محمل الجد، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين لتلك التعليمات؛ للحد من ظاهرة انتشار الدبابات التي أصبحت تشكل خطراً على مرتادي الكورنيش.

في المقابل، قال الأهالي إن الوضع في الممشى الموجود في (ج 17) هو الآخر لا يختلف حالاً عن الكورنيش؛ حيث الإزعاج من بعض أصحاب الدرّاجات النارية والسيارات دون أدنى احترام لمرتادي المكان؛ وسط مطالبات بتوجيه عاجل وسريع لعلاج هذه المشكلة المتأزمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. عمالة تعكر صفو متنزهي "كورنيش وشرم ينبع" بالدبابات والأحصنة
سبق

أبدى عدد من المتنزهين والزوّار في كورنيش وشرم ينبع استياءهم الشديد من ظاهرة انتشار الدبابات ذات العجلات الأربع في محيط الكورنيش التي يقف خلفها عمالة وافدة هَمها في المقام الأول هو جمع المال غير مكترثين بما تسبّبه من إزعاج وتعكير الأجواء، خاصة أن المكان يشهد كثافة كبيرة من الزوّار على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، شكا عددٌ من الزوّار وأهالي المحافظة من انتشار الدبابات ذات العجلات الأربع في الكورنيش وشرم ينبع التي يجلبها العمالة المخالفة لتأجيرها على الزوّار دون رقابة من الجهات المعنية، متمنين التدخل في أسرع وقت للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوّه متنزهات وحدائق كورنيش ينبع.

وقال عدد من الزوّار: "يُفترض أن تمنع ‏‎‎‎‎‎‎‎‎الدبابات والأحصنة والعربات منعاً باتاً والتي أخذت في التفشي مما أصبحت تشكل خطراً محتوماً يهدّد العائلات بمن فيهم الأطفال والنساء، فضلاً عن تسبّبها في حرمان كثيرٍ من الزوّار من الاستمتاع بالبحر خوفاً على الأطفال، إلى جانب ما تسبّبه الأحصنة من مخلفات من روث ونحوه وانبعاث الروائح الكريهة في محيط الكورنيش".

واستذكر الزوّار حادثة دهس طفل، أمس الأول، في الكورنيش نتيجة انتشار الدبابات على مرأى من الجهات المختصة دون أدنى مسؤولية، مشيرين إلى أن لوحات البلدية المنتشرة في أرجاء الكورنيش التي تحظر وتمنع استخدام الدبابات في المكان لم يتم الأخذ بها على محمل الجد، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين لتلك التعليمات؛ للحد من ظاهرة انتشار الدبابات التي أصبحت تشكل خطراً على مرتادي الكورنيش.

في المقابل، قال الأهالي إن الوضع في الممشى الموجود في (ج 17) هو الآخر لا يختلف حالاً عن الكورنيش؛ حيث الإزعاج من بعض أصحاب الدرّاجات النارية والسيارات دون أدنى احترام لمرتادي المكان؛ وسط مطالبات بتوجيه عاجل وسريع لعلاج هذه المشكلة المتأزمة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
08:58 AM

شاهد .. عمالة تعكر صفو متنزهي "كورنيش وشرم ينبع" بالدبابات والأحصنة

هَمهم الأول جمع المال وسط مطالب بمعالجة الأزمة وتذكُّر لـ "الطفل المدهوس"

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ماجد الرفاعي - ينبع
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6,245

أبدى عدد من المتنزهين والزوّار في كورنيش وشرم ينبع استياءهم الشديد من ظاهرة انتشار الدبابات ذات العجلات الأربع في محيط الكورنيش التي يقف خلفها عمالة وافدة هَمها في المقام الأول هو جمع المال غير مكترثين بما تسبّبه من إزعاج وتعكير الأجواء، خاصة أن المكان يشهد كثافة كبيرة من الزوّار على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، شكا عددٌ من الزوّار وأهالي المحافظة من انتشار الدبابات ذات العجلات الأربع في الكورنيش وشرم ينبع التي يجلبها العمالة المخالفة لتأجيرها على الزوّار دون رقابة من الجهات المعنية، متمنين التدخل في أسرع وقت للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوّه متنزهات وحدائق كورنيش ينبع.

وقال عدد من الزوّار: "يُفترض أن تمنع ‏‎‎‎‎‎‎‎‎الدبابات والأحصنة والعربات منعاً باتاً والتي أخذت في التفشي مما أصبحت تشكل خطراً محتوماً يهدّد العائلات بمن فيهم الأطفال والنساء، فضلاً عن تسبّبها في حرمان كثيرٍ من الزوّار من الاستمتاع بالبحر خوفاً على الأطفال، إلى جانب ما تسبّبه الأحصنة من مخلفات من روث ونحوه وانبعاث الروائح الكريهة في محيط الكورنيش".

واستذكر الزوّار حادثة دهس طفل، أمس الأول، في الكورنيش نتيجة انتشار الدبابات على مرأى من الجهات المختصة دون أدنى مسؤولية، مشيرين إلى أن لوحات البلدية المنتشرة في أرجاء الكورنيش التي تحظر وتمنع استخدام الدبابات في المكان لم يتم الأخذ بها على محمل الجد، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين لتلك التعليمات؛ للحد من ظاهرة انتشار الدبابات التي أصبحت تشكل خطراً على مرتادي الكورنيش.

في المقابل، قال الأهالي إن الوضع في الممشى الموجود في (ج 17) هو الآخر لا يختلف حالاً عن الكورنيش؛ حيث الإزعاج من بعض أصحاب الدرّاجات النارية والسيارات دون أدنى احترام لمرتادي المكان؛ وسط مطالبات بتوجيه عاجل وسريع لعلاج هذه المشكلة المتأزمة.

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