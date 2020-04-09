النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة: وفيات فيروس كورونا تتجاوز 14600

إيطاليا تسجل أعلى وفيات في العالم 17669 وإسبانيا 14555

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 14600 يوم الأربعاء؛ لتصبح أمريكا ثاني أعلى عدد مسجل في العالم بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669؛ بينما حلت إسبانيا في المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذّر مسؤولون أمريكيون المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع؛ حتى رغم أن نموذجًا أعدته جامعة مرموقة يوم الأربعاء قلّص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26% إلى 60 ألفًا.

ووفقًا لإحصاء "رويترز"، سجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقمًا يوميًّا جديدًا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة: وفيات فيروس كورونا تتجاوز 14600
سبق

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 14600 يوم الأربعاء؛ لتصبح أمريكا ثاني أعلى عدد مسجل في العالم بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669؛ بينما حلت إسبانيا في المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذّر مسؤولون أمريكيون المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع؛ حتى رغم أن نموذجًا أعدته جامعة مرموقة يوم الأربعاء قلّص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26% إلى 60 ألفًا.

ووفقًا لإحصاء "رويترز"، سجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقمًا يوميًّا جديدًا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:55 AM

الولايات المتحدة: وفيات فيروس كورونا تتجاوز 14600

إيطاليا تسجل أعلى وفيات في العالم 17669 وإسبانيا 14555

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
948

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 14600 يوم الأربعاء؛ لتصبح أمريكا ثاني أعلى عدد مسجل في العالم بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669؛ بينما حلت إسبانيا في المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذّر مسؤولون أمريكيون المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع؛ حتى رغم أن نموذجًا أعدته جامعة مرموقة يوم الأربعاء قلّص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26% إلى 60 ألفًا.

ووفقًا لإحصاء "رويترز"، سجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقمًا يوميًّا جديدًا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,130
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,782
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,064

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة