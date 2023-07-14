"هيئة تطوير المدينة" تختتم المبادرات المنفذة خلال مواجهة تداعيات كورونا

بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة غير الربحية

اختتمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مؤخرًا عددًا من المبادرات التي نفذت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة غير الربحية في وقت سابق للإسهام في الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت المبادرات التي نفذت بتوجيهات ودعم من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي مبادرة كابتن الصحة بالتعاون مع الوزارة ذاتها وتمثلت في إيصال الأدوية خلال فترة منع التجول للمستفيدين وإيصال الكوادر الصحية والمرضى والمرافقين من وإلى المستشفى ومبادرة تجهيز عربات مختبر فحص عينات كورونا بالتعاون مع الوزارة ، وجمعية حياة الخيرية، وشركة الكهرباء السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لتجهيز مختبر مساعد لمختبر المدينة الرئيس بهدف الإسهام بفحص عينات كورونا وجرى تجهيزه وبدء العمل فيه من قبل إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمدينة المنورة.

وتتضمن المبادرات تجهيز عربة مزودة بكاميرات حرارية للإسهام بالفحص والتقصي لحالات كورونا في المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى تركيب الكاميرات الحرارية بمواقع ثابتة للإسهام بالفحص والتقصي، وذلك في أربعة مواقع تمثلت في "مستشفى أحد، مستشفى العام، دائرة التجهيز بالبقيع، سكن شركة الفهاد للنظافة"، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في الاتصال، وأمانة منطقة المدينة المنورة ومبادرة فحص منسوبي ومراجعي مقر الهيئة خلال فترة منع التجول، وذلك نظراً لاستخدام مقر الهيئة خلال فترة منع التجول كمقر رئيس لانطلاق المبادرات ومتابعاتها ومبادرة توزيع السلال الغذائية بشهر رمضان المبارك على الأحياء بالمدينة المنورة .