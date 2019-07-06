"علماء باكستان" ينظِّم ندوة كبرى عن "تعظيم الحرمين الشريفين" في لاهور بمشاركة علماء وباحثين

"الأشرفي": سنكشف شبهات المسيِّسين للحج وسنستعرض جهود السعودية المشكورة من جميع المسلمين

ينظِّم مجلس علماء باكستان يوم غد الأحد ندوة علمية كبرى بعنوان "تعظيم الحرمين الشريفين" في دار الإفتاء بمدينة لاهور، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين والدعاة من مختلف الجماعات والجمعيات الإسلامية في باكستان.

وتناقش الندوة عددًا من المحاور والبحوث العلمية لتعزيز مكانة الحرمين الشريفين من خلال ما ورد في الكتاب والسنة، وأهميتهما في قلوب المسلمين، إلى جانب مناقشة أبرز وأهم التحديات والمستجدات والفتاوى المغرضة التي تشوه صورة بلاد الحرمين الشريفين، وتطالب بتسييس الحج.

وصرَّح رئيس مجلس جمعية علماء باكستان، الشيخ محمد طاهر بن محمود الأشرفي، بأن الندوة ستكشف الحقائق والأسباب والمتسببين، وأهدافهم المتمثلة في نشر الشائعات، وبث المعلومات الخاطئة لزعزعة الأمن والاستقرار في بلاد الحرمين الشريفين.

وأشار "الأشرفي" إلى أن الندوة ستنوه بالخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والجهود التي يقومان بها للعناية بالحج والحجاج من خلال المشروعات التي تنفذها جميع قطاعات ومؤسسات الدولة وأبناء الشعب السعودي المخلص الذين يخدمون الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، ويقدمون لضيوف الرحمن الخدمات والتسهيلات كافة المطلوبة لضمان أدائهم الفريضة بيسر وسهولة وأمان وطمأنينة واستقرار.

وبيَّن "الأشرفي" أن الندوة ستفند ما يدعو له يوسف القرضاوي ومَن يسير على نهجه من المنتسبين لجماعة الإخوان المجرمين الذين يدعون لتسييس الحج، وانتقاص جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن لحسدهم وبغضهم وفساد منهجهم الذي يخالفون به كل المنصفين من أبناء المسلمين بالعالم.

وقال "الأشرفي" إن العلماء في باكستان سيقفون بوجه مَن يدعو المسلمين للامتناع عن الحج عبر أبواقهم المنكرة ودعاواهم الباطلة التي تقوم على الإفساد ومخالفة قول الحق الذي يقول: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

ودعا "الأشرفي" عبر منبر "سبق" وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة، للمشاركة في تغطية فعاليات وبرامج الندوة، وتكليف الإعلاميين والمصورين لإكمال اللازم، وإبراز نتائج الندوة. مشيرًا إلى أنها أقل ما يمكن تقديمه فداء ونصرة للحرمين الشريفين وقيادة السعودية التي ضربت أروع الأمثلة لخدمتهما، والدفاع عنهما، وتذليل كل السبل أمام قاصديهما من الحجاج والمعتمرين.