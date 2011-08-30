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"الشثري": في ظل جائحة كورونا لابد من اهتمام الطلاب والطالبات بالعلوم التقنية وعلوم الحاسوب

طالب بوضع الضوابط  للأبناء والفتيات في البيوت والمدارس وتوجيههم الوجهة الصحيحة

أكد عضو تطوير مناهج أقسام الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري، على أهمية التعليم عن بُعد في ظل هذه الظروف، وقال إنها فرصة ليبادر الطلاب والطالبات للاستفادة والانتفاع بها, وتحصيل العلوم النافعة عبرها.
وقال "الشثري": من نعم الله تعالى التي يفتخر بها كل مسلم في مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية, ونفاخر بها غيرنا من البلاد, ويحسدنا غيرنا عليها, توفر وسائلِ التعليم المباشرة وعن بُعد عبر الوسائل التقنية، ومجانيتها في أفضل المحاضن التعليمية, واعتمادِ مناهجها على العلوم الشرعية المبنية على الوسطية والاعتدال، فالحمد لله على عظيم نعمه.
وأضاف عضو تطوير مناهج أقسام الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز قائلاً: مع ثورة التقنية الحديثة المتسارعة، والظروف الحالية في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، تظل الحاجة ماسة إلى تعلم علوم الآلة الحديثة، فلا غنى لكل طالب علم عن تعلم علوم الحاسب الآلي، ويجب على كل أب ومعلم ومربٍ ومتعلم أن يستغل هذه الثورة التقنية المتسارعة، ويوظفها في مجالات الإبداع والتميز, فأبناؤنا يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويدلهم على الطريق الصحيح، والثورة العلمية والتقنية المتسارعة لا تنتظر أحداً, فنحن نشاهد جيل الثورةالتقنية قد جرفهم هذا السيل الجارف عبر هذه الأجهزة الذكية, قد لهوا بها بين أيديهم فاشتغلوا بها عن أمور دينهم ودنياهم.
وقال الدكتور أحمد الشثري، إن التعليم عن بُعد في ظل هذه الظروف فرصة ليبادر الطلاب والطالبات للاستفادة والانتفاع بها, وتحصيل العلوم النافعة عبرها، وينبغي سؤال المختصين في ذلك، ووضع الضوابط الأخلاقية والسلوكية للأبناء والفتيات في البيوت والمدارس وتوجيههم إلى الاستفادة منها، وكلما حسن استخدام الطالب وتعلمه لأجهزة التقنية والحاسب الحديثة كلما كانت العملية التعليمية ممتعة له وازداد شغفه للتعلم، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع والتميز.
وأضاف قائلاً، إذا تخلف المسلمون عن الركب فسيصعب أن يستمع لهم أحد، وهم حملة رسالة هي خاتم الرسالات وأكملها، وعلى الطالب والطالبة فتح صفحة جديدة مع بداية العام الدراسي بالجد والاجتهاد والتخطيط الناجح، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته, وكما قيل ألم الدراسة لحظة وينتهي, لكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، ولا يُمكن أن يستطاع العلم براحة الجسد، وضبط العلم في هذه المرحلة الاستثنائية عن بُعد لا يقتصر على التلقي المباشر من أستاذ المادة فقط بل يحتاج الطالب إلى مهارات حسن التلقي، واعتماد على النفس، وبذل جهد يفوق التعليم المباشر، خاصة في المواد العلمية، أسأل الله أن يكشف الغمة، ويرفع البلاء، وأن يوفقنا جميعاً للعلم النافع.

الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري التعليم عن بُعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشثري": في ظل جائحة كورونا لابد من اهتمام الطلاب والطالبات بالعلوم التقنية وعلوم الحاسوب
سبق

أكد عضو تطوير مناهج أقسام الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري، على أهمية التعليم عن بُعد في ظل هذه الظروف، وقال إنها فرصة ليبادر الطلاب والطالبات للاستفادة والانتفاع بها, وتحصيل العلوم النافعة عبرها.
وقال "الشثري": من نعم الله تعالى التي يفتخر بها كل مسلم في مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية, ونفاخر بها غيرنا من البلاد, ويحسدنا غيرنا عليها, توفر وسائلِ التعليم المباشرة وعن بُعد عبر الوسائل التقنية، ومجانيتها في أفضل المحاضن التعليمية, واعتمادِ مناهجها على العلوم الشرعية المبنية على الوسطية والاعتدال، فالحمد لله على عظيم نعمه.
وأضاف عضو تطوير مناهج أقسام الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز قائلاً: مع ثورة التقنية الحديثة المتسارعة، والظروف الحالية في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، تظل الحاجة ماسة إلى تعلم علوم الآلة الحديثة، فلا غنى لكل طالب علم عن تعلم علوم الحاسب الآلي، ويجب على كل أب ومعلم ومربٍ ومتعلم أن يستغل هذه الثورة التقنية المتسارعة، ويوظفها في مجالات الإبداع والتميز, فأبناؤنا يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويدلهم على الطريق الصحيح، والثورة العلمية والتقنية المتسارعة لا تنتظر أحداً, فنحن نشاهد جيل الثورةالتقنية قد جرفهم هذا السيل الجارف عبر هذه الأجهزة الذكية, قد لهوا بها بين أيديهم فاشتغلوا بها عن أمور دينهم ودنياهم.
وقال الدكتور أحمد الشثري، إن التعليم عن بُعد في ظل هذه الظروف فرصة ليبادر الطلاب والطالبات للاستفادة والانتفاع بها, وتحصيل العلوم النافعة عبرها، وينبغي سؤال المختصين في ذلك، ووضع الضوابط الأخلاقية والسلوكية للأبناء والفتيات في البيوت والمدارس وتوجيههم إلى الاستفادة منها، وكلما حسن استخدام الطالب وتعلمه لأجهزة التقنية والحاسب الحديثة كلما كانت العملية التعليمية ممتعة له وازداد شغفه للتعلم، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع والتميز.
وأضاف قائلاً، إذا تخلف المسلمون عن الركب فسيصعب أن يستمع لهم أحد، وهم حملة رسالة هي خاتم الرسالات وأكملها، وعلى الطالب والطالبة فتح صفحة جديدة مع بداية العام الدراسي بالجد والاجتهاد والتخطيط الناجح، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته, وكما قيل ألم الدراسة لحظة وينتهي, لكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، ولا يُمكن أن يستطاع العلم براحة الجسد، وضبط العلم في هذه المرحلة الاستثنائية عن بُعد لا يقتصر على التلقي المباشر من أستاذ المادة فقط بل يحتاج الطالب إلى مهارات حسن التلقي، واعتماد على النفس، وبذل جهد يفوق التعليم المباشر، خاصة في المواد العلمية، أسأل الله أن يكشف الغمة، ويرفع البلاء، وأن يوفقنا جميعاً للعلم النافع.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:34 PM

"الشثري": في ظل جائحة كورونا لابد من اهتمام الطلاب والطالبات بالعلوم التقنية وعلوم الحاسوب

طالب بوضع الضوابط  للأبناء والفتيات في البيوت والمدارس وتوجيههم الوجهة الصحيحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو تطوير مناهج أقسام الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري، على أهمية التعليم عن بُعد في ظل هذه الظروف، وقال إنها فرصة ليبادر الطلاب والطالبات للاستفادة والانتفاع بها, وتحصيل العلوم النافعة عبرها.
وقال "الشثري": من نعم الله تعالى التي يفتخر بها كل مسلم في مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية, ونفاخر بها غيرنا من البلاد, ويحسدنا غيرنا عليها, توفر وسائلِ التعليم المباشرة وعن بُعد عبر الوسائل التقنية، ومجانيتها في أفضل المحاضن التعليمية, واعتمادِ مناهجها على العلوم الشرعية المبنية على الوسطية والاعتدال، فالحمد لله على عظيم نعمه.
وأضاف عضو تطوير مناهج أقسام الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز قائلاً: مع ثورة التقنية الحديثة المتسارعة، والظروف الحالية في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، تظل الحاجة ماسة إلى تعلم علوم الآلة الحديثة، فلا غنى لكل طالب علم عن تعلم علوم الحاسب الآلي، ويجب على كل أب ومعلم ومربٍ ومتعلم أن يستغل هذه الثورة التقنية المتسارعة، ويوظفها في مجالات الإبداع والتميز, فأبناؤنا يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويدلهم على الطريق الصحيح، والثورة العلمية والتقنية المتسارعة لا تنتظر أحداً, فنحن نشاهد جيل الثورةالتقنية قد جرفهم هذا السيل الجارف عبر هذه الأجهزة الذكية, قد لهوا بها بين أيديهم فاشتغلوا بها عن أمور دينهم ودنياهم.
وقال الدكتور أحمد الشثري، إن التعليم عن بُعد في ظل هذه الظروف فرصة ليبادر الطلاب والطالبات للاستفادة والانتفاع بها, وتحصيل العلوم النافعة عبرها، وينبغي سؤال المختصين في ذلك، ووضع الضوابط الأخلاقية والسلوكية للأبناء والفتيات في البيوت والمدارس وتوجيههم إلى الاستفادة منها، وكلما حسن استخدام الطالب وتعلمه لأجهزة التقنية والحاسب الحديثة كلما كانت العملية التعليمية ممتعة له وازداد شغفه للتعلم، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع والتميز.
وأضاف قائلاً، إذا تخلف المسلمون عن الركب فسيصعب أن يستمع لهم أحد، وهم حملة رسالة هي خاتم الرسالات وأكملها، وعلى الطالب والطالبة فتح صفحة جديدة مع بداية العام الدراسي بالجد والاجتهاد والتخطيط الناجح، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته, وكما قيل ألم الدراسة لحظة وينتهي, لكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، ولا يُمكن أن يستطاع العلم براحة الجسد، وضبط العلم في هذه المرحلة الاستثنائية عن بُعد لا يقتصر على التلقي المباشر من أستاذ المادة فقط بل يحتاج الطالب إلى مهارات حسن التلقي، واعتماد على النفس، وبذل جهد يفوق التعليم المباشر، خاصة في المواد العلمية، أسأل الله أن يكشف الغمة، ويرفع البلاء، وأن يوفقنا جميعاً للعلم النافع.

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