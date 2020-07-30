النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل جابر": اتفاق الرياض يعزِّز جهود الحكومة الشرعية باليمن في مواجهة الحوثي

قال إن الاتفاق واجه تحديات في جميع نقاطه السياسية والعسكرية والأمنية

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن اتفاق الرياض سيسهم في تعزيز جهود الحكومة الشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي استجابا لتسريع تنفيذ ‫اتفاق الرياض، وباشرا الخطوات العملية.

وتفصيلاً، أشار السفير السعودي في تصريحه لقناة العربية إلى أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العام الماضي واجه تحديات مختلفة في جميع نقاطه، السياسية والعسكرية والأمنية، وتحديات داخلية من الطرفين.

وقال: الخطوة الأولى هي تعيين محافظ ومدير أمن في محافظة عدن لدعم الجهود الخدمية والأمنية في المحافظة، وكذلك تكليف رئيس الوزراء اليمني بالبدء بالتشاور لتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن الفرق السعودية في عدن، سواء السياسية أو العسكرية، بدأت بمتابعة إخراج القوات العسكرية من عدن، وفصلها في أبين، وعودتها إلى مواقعها السابقة، أو إلى الجبهات بإذن الله.

وأكد السفير "آل جابر" في هذا الصدد أن الاستقرار والأمن ووجود الدولة في اليمن ستمكِّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، من البدء في دعم المشاريع الإنسانية والمشاريع التنموية الكبيرة.

وأردف بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفِّذ مجموعة من المدارس، ويسهم في إعادة تجهيز وتأهيل المعهد التقني وجامعة عدن، وكثير من مشاريع الطرق والمياه والكهرباء في عدن.

وأشار السفير "آل جابر" إلى وجود نقاشات حول كيفية دعم محطات الكهرباء والمشتقات النفطية، من خلال العمل مع الحكومة اليمنية لوضع آليات عمل، تضمن وتسمح بأن هذه المشتقات النفطية تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية لخدمة الإنسان اليمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل جابر": اتفاق الرياض يعزِّز جهود الحكومة الشرعية باليمن في مواجهة الحوثي
سبق

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن اتفاق الرياض سيسهم في تعزيز جهود الحكومة الشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي استجابا لتسريع تنفيذ ‫اتفاق الرياض، وباشرا الخطوات العملية.

وتفصيلاً، أشار السفير السعودي في تصريحه لقناة العربية إلى أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العام الماضي واجه تحديات مختلفة في جميع نقاطه، السياسية والعسكرية والأمنية، وتحديات داخلية من الطرفين.

وقال: الخطوة الأولى هي تعيين محافظ ومدير أمن في محافظة عدن لدعم الجهود الخدمية والأمنية في المحافظة، وكذلك تكليف رئيس الوزراء اليمني بالبدء بالتشاور لتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن الفرق السعودية في عدن، سواء السياسية أو العسكرية، بدأت بمتابعة إخراج القوات العسكرية من عدن، وفصلها في أبين، وعودتها إلى مواقعها السابقة، أو إلى الجبهات بإذن الله.

وأكد السفير "آل جابر" في هذا الصدد أن الاستقرار والأمن ووجود الدولة في اليمن ستمكِّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، من البدء في دعم المشاريع الإنسانية والمشاريع التنموية الكبيرة.

وأردف بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفِّذ مجموعة من المدارس، ويسهم في إعادة تجهيز وتأهيل المعهد التقني وجامعة عدن، وكثير من مشاريع الطرق والمياه والكهرباء في عدن.

وأشار السفير "آل جابر" إلى وجود نقاشات حول كيفية دعم محطات الكهرباء والمشتقات النفطية، من خلال العمل مع الحكومة اليمنية لوضع آليات عمل، تضمن وتسمح بأن هذه المشتقات النفطية تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية لخدمة الإنسان اليمني.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:58 AM

"آل جابر": اتفاق الرياض يعزِّز جهود الحكومة الشرعية باليمن في مواجهة الحوثي

قال إن الاتفاق واجه تحديات في جميع نقاطه السياسية والعسكرية والأمنية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
455

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن اتفاق الرياض سيسهم في تعزيز جهود الحكومة الشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي استجابا لتسريع تنفيذ ‫اتفاق الرياض، وباشرا الخطوات العملية.

وتفصيلاً، أشار السفير السعودي في تصريحه لقناة العربية إلى أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العام الماضي واجه تحديات مختلفة في جميع نقاطه، السياسية والعسكرية والأمنية، وتحديات داخلية من الطرفين.

وقال: الخطوة الأولى هي تعيين محافظ ومدير أمن في محافظة عدن لدعم الجهود الخدمية والأمنية في المحافظة، وكذلك تكليف رئيس الوزراء اليمني بالبدء بالتشاور لتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن الفرق السعودية في عدن، سواء السياسية أو العسكرية، بدأت بمتابعة إخراج القوات العسكرية من عدن، وفصلها في أبين، وعودتها إلى مواقعها السابقة، أو إلى الجبهات بإذن الله.

وأكد السفير "آل جابر" في هذا الصدد أن الاستقرار والأمن ووجود الدولة في اليمن ستمكِّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، من البدء في دعم المشاريع الإنسانية والمشاريع التنموية الكبيرة.

وأردف بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفِّذ مجموعة من المدارس، ويسهم في إعادة تجهيز وتأهيل المعهد التقني وجامعة عدن، وكثير من مشاريع الطرق والمياه والكهرباء في عدن.

وأشار السفير "آل جابر" إلى وجود نقاشات حول كيفية دعم محطات الكهرباء والمشتقات النفطية، من خلال العمل مع الحكومة اليمنية لوضع آليات عمل، تضمن وتسمح بأن هذه المشتقات النفطية تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية لخدمة الإنسان اليمني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,540
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,081
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,740
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,284

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة