النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الحج: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين بالحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

بهدفي " رونالدو" وديبالا   .. يوفنتوس يضرب بولونيا ويحافظ على الصدارة

في الجولة 27 من الدوري الإيطالي

عاد فريق يوفنتوس الكروي لسكة الانتصارات من جديد، وذلك على حساب نظيره بولونيا 2-0 ، أمس الاثنين ، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي ، بعد عودة المسابقة، إثر التوقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وسجل أهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني عند الدقيقة 36 ، كما شهدت المباراة طرد البرازيلي دانيلو لاعب "اليوفي" عند الدقيقة 91.


بهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 66 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بهدفي " رونالدو" وديبالا   .. يوفنتوس يضرب بولونيا ويحافظ على الصدارة
سبق

عاد فريق يوفنتوس الكروي لسكة الانتصارات من جديد، وذلك على حساب نظيره بولونيا 2-0 ، أمس الاثنين ، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي ، بعد عودة المسابقة، إثر التوقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وسجل أهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني عند الدقيقة 36 ، كما شهدت المباراة طرد البرازيلي دانيلو لاعب "اليوفي" عند الدقيقة 91.


بهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 66 نقطة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:16 AM

بهدفي " رونالدو" وديبالا   .. يوفنتوس يضرب بولونيا ويحافظ على الصدارة

في الجولة 27 من الدوري الإيطالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
85

عاد فريق يوفنتوس الكروي لسكة الانتصارات من جديد، وذلك على حساب نظيره بولونيا 2-0 ، أمس الاثنين ، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي ، بعد عودة المسابقة، إثر التوقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وسجل أهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني عند الدقيقة 36 ، كما شهدت المباراة طرد البرازيلي دانيلو لاعب "اليوفي" عند الدقيقة 91.


بهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 66 نقطة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,323
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,189
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,086
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,470

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة