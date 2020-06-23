بهدفي " رونالدو" وديبالا   .. يوفنتوس يضرب بولونيا ويحافظ على الصدارة

عاد فريق يوفنتوس الكروي لسكة الانتصارات من جديد، وذلك على حساب نظيره بولونيا 2-0 ، أمس الاثنين ، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي ، بعد عودة المسابقة، إثر التوقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وسجل أهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني عند الدقيقة 36 ، كما شهدت المباراة طرد البرازيلي دانيلو لاعب "اليوفي" عند الدقيقة 91.
بهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 66 نقطة.
عاد فريق يوفنتوس الكروي لسكة الانتصارات من جديد، وذلك على حساب نظيره بولونيا 2-0 ، أمس الاثنين ، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي ، بعد عودة المسابقة، إثر التوقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وسجل أهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني عند الدقيقة 36 ، كما شهدت المباراة طرد البرازيلي دانيلو لاعب "اليوفي" عند الدقيقة 91.
بهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 66 نقطة.
عاد فريق يوفنتوس الكروي لسكة الانتصارات من جديد، وذلك على حساب نظيره بولونيا 2-0 ، أمس الاثنين ، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي ، بعد عودة المسابقة، إثر التوقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وسجل أهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني عند الدقيقة 36 ، كما شهدت المباراة طرد البرازيلي دانيلو لاعب "اليوفي" عند الدقيقة 91.
بهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 66 نقطة.