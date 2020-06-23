بهدفي " رونالدو" وديبالا .. يوفنتوس يضرب بولونيا ويحافظ على الصدارة

في الجولة 27 من الدوري الإيطالي

عاد فريق يوفنتوس الكروي لسكة الانتصارات من جديد، وذلك على حساب نظيره بولونيا 2-0 ، أمس الاثنين ، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي ، بعد عودة المسابقة، إثر التوقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وسجل أهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني عند الدقيقة 36 ، كما شهدت المباراة طرد البرازيلي دانيلو لاعب "اليوفي" عند الدقيقة 91.



بهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 66 نقطة.