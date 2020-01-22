فيديو المواجهة.. شاهد كيف أطفأ فيل غضبَه في شاحنة وركّابها

صراخ الفيل وصوت المحرك زادا من رعب المشهد

على أحد الطرق بالهند، كان المشهد كله مرعبًا، بداية من صراخ الفيل الذي كان يجري غاضبًا نحو الشاحنة، وصوت المحرك وهو يزأر من العودة إلى الخلف بأقصى سرعة للنجاة من الحيوان الغاضب، ويتخلّل كل ذلك صراخ سائق وركّاب السيارة وهم يرجون الفيل التوقف.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي على طريق قرب حديقة ومحمية ناغاراهول الوطنية، بولاية كارناتاكا جنوبي الهند.



ويكشف الفيديو لحظات الرعب التي أصابت سائق وركاب الشاحنة، عندما وجدوا في مواجهتهم فيلًا غاضبًا، جاء يجري نحو السيارة، أدار السائق السيارة إلى الخلف، وضغط على دواسة السرعة وهو يعود بالشاحنة إلى الخلف بأقصى سرعة، بينما فتح السائق الباب وأطلّ منه وهو ينادي على الفيل ليتوقف.



وعندما أبدى الفيل الغاضب إصراره على الاستمرار في المطاردة، تعالت أصوات بقية ركاب الشاحنة وهم يصرخون للتوقف عن المطاردة، لكن الفيل زاد سرعته، وكذلك السيارة التي كادت أن تتدهور عن الطريق، وهنا ضرب الفيل مقدمة الشاحنة بأسنانه فحطّم الغطاء، الذي طار وسقط على جانب الطريق.



ويبدو أن الفيل قد هدأ غضبه حينما تمكّن من تحطيم جزء من السيارة وإصابة الركاب بالرعب، فقد هدأت الأصوات، وظهر الحيوان وهو يبتعد تاركًا الرجال يحاولون استعادة هدوء أعصابهم.

