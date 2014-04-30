النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رئاسة الحرمين" تعلن عن توفر وظائف موسمية خلال رمضان للرجال

التقديم يبدأ اليوم الاثنين عبر بوابة التوظيف الموسمي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف موسمية للرجال فقط للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1439هـ بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت الإدارة أن المعايير الواجب توافرها في طالب الالتحاق بالرئاسة تتمثل في الآتي:
1- التقديم إلكترونيًا عبر بوابة القبول، والتسجيل الخاصة بالرئاسة.
2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
3- ألا يقل عمره عن ( 20 ) سنة.
4- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق.
5- الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط.
6- عدم قبول أي مؤهل أقل من الثانوية العامة.
7- أن يكون حسن المظهر والخلق.
8- ألا يكون على رأس عمل آخر مع شرط وجود إخلاء طرف في حالة سبق له العمل بأي جهة أخرى.
9- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة..
10- اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من أعضاء لجنة المؤقتين..

وبيّنت الإدارة أن التقديم اليوم الاثنين وينتهي يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًا .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رئاسة الحرمين" تعلن عن توفر وظائف موسمية خلال رمضان للرجال
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف موسمية للرجال فقط للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1439هـ بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت الإدارة أن المعايير الواجب توافرها في طالب الالتحاق بالرئاسة تتمثل في الآتي:
1- التقديم إلكترونيًا عبر بوابة القبول، والتسجيل الخاصة بالرئاسة.
2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
3- ألا يقل عمره عن ( 20 ) سنة.
4- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق.
5- الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط.
6- عدم قبول أي مؤهل أقل من الثانوية العامة.
7- أن يكون حسن المظهر والخلق.
8- ألا يكون على رأس عمل آخر مع شرط وجود إخلاء طرف في حالة سبق له العمل بأي جهة أخرى.
9- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة..
10- اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من أعضاء لجنة المؤقتين..

وبيّنت الإدارة أن التقديم اليوم الاثنين وينتهي يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًا .

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:22 AM

"رئاسة الحرمين" تعلن عن توفر وظائف موسمية خلال رمضان للرجال

التقديم يبدأ اليوم الاثنين عبر بوابة التوظيف الموسمي

A A A
هادي العصيمي - الرياض
2
2,526

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف موسمية للرجال فقط للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1439هـ بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت الإدارة أن المعايير الواجب توافرها في طالب الالتحاق بالرئاسة تتمثل في الآتي:
1- التقديم إلكترونيًا عبر بوابة القبول، والتسجيل الخاصة بالرئاسة.
2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
3- ألا يقل عمره عن ( 20 ) سنة.
4- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق.
5- الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط.
6- عدم قبول أي مؤهل أقل من الثانوية العامة.
7- أن يكون حسن المظهر والخلق.
8- ألا يكون على رأس عمل آخر مع شرط وجود إخلاء طرف في حالة سبق له العمل بأي جهة أخرى.
9- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة..
10- اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من أعضاء لجنة المؤقتين..

وبيّنت الإدارة أن التقديم اليوم الاثنين وينتهي يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًا .

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,130
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,892
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,083
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة