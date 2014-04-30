"رئاسة الحرمين" تعلن عن توفر وظائف موسمية خلال رمضان للرجال

التقديم يبدأ اليوم الاثنين عبر بوابة التوظيف الموسمي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف موسمية للرجال فقط للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1439هـ بمشيئة الله تعالى.



وأوضحت الإدارة أن المعايير الواجب توافرها في طالب الالتحاق بالرئاسة تتمثل في الآتي:

1- التقديم إلكترونيًا عبر بوابة القبول، والتسجيل الخاصة بالرئاسة.

2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

3- ألا يقل عمره عن ( 20 ) سنة.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق.

5- الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط.

6- عدم قبول أي مؤهل أقل من الثانوية العامة.

7- أن يكون حسن المظهر والخلق.

8- ألا يكون على رأس عمل آخر مع شرط وجود إخلاء طرف في حالة سبق له العمل بأي جهة أخرى.

9- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة..

10- اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من أعضاء لجنة المؤقتين..



وبيّنت الإدارة أن التقديم اليوم الاثنين وينتهي يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًا .