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العجلان: كلمة الملك في افتتاح "الشورى" تؤكد مواصلة الدولة تحقيق أهدافها التنموية

قال: حملت مضامين مهمة تبشّر بمزيد من النمو الاقتصادي

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان العجلان: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى في دورته الجديدة؛ حمل مضامين مهمة تنموية واقتصادية تبشر بمزيد من النمو الاقتصادي.

وأضاف العجلان أن الخطاب تضمّن تأكيدًا على اهتمام الدولة ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية، وتحفيز ودعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق مجالات اقتصادية جديدة، والتركيز على المشاريع الكبرى، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة نسبة مشاركة المرأة، وتطوير القدرات البشرية.

وأشار إلى أن ما ورد في الكلمة من اهتمام بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، وتشجيعها لرفع نسبتها من المشتريات الحكومية؛ يؤكد اهتمام القيادة بهذه الشريحة المهمة في تركيبة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيجد كل التجاوب والدعم من القطاع الخاص، الذي يحرص على التفاعل مع كل الخطط والتوجهات التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وختم بأن الخطاب الملكي جاء مواكبًا ومعززًا لتطلعات الشعب السعودي، بما حمله من مضامين مهمة لسياسات المملكة، سواء على مستوى التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تنطلق من ثوابت المملكة الدينية وقيمها في التعامل مع القضايا بأبعادها المختلفة، والتي تضع المصالح الوطنية والقومية على أعلى الأولويات.

رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض خطاب خادم الحرمين الشريفين افتتاح أعمال مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العجلان: كلمة الملك في افتتاح "الشورى" تؤكد مواصلة الدولة تحقيق أهدافها التنموية
سبق

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان العجلان: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى في دورته الجديدة؛ حمل مضامين مهمة تنموية واقتصادية تبشر بمزيد من النمو الاقتصادي.

وأضاف العجلان أن الخطاب تضمّن تأكيدًا على اهتمام الدولة ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية، وتحفيز ودعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق مجالات اقتصادية جديدة، والتركيز على المشاريع الكبرى، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة نسبة مشاركة المرأة، وتطوير القدرات البشرية.

وأشار إلى أن ما ورد في الكلمة من اهتمام بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، وتشجيعها لرفع نسبتها من المشتريات الحكومية؛ يؤكد اهتمام القيادة بهذه الشريحة المهمة في تركيبة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيجد كل التجاوب والدعم من القطاع الخاص، الذي يحرص على التفاعل مع كل الخطط والتوجهات التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وختم بأن الخطاب الملكي جاء مواكبًا ومعززًا لتطلعات الشعب السعودي، بما حمله من مضامين مهمة لسياسات المملكة، سواء على مستوى التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تنطلق من ثوابت المملكة الدينية وقيمها في التعامل مع القضايا بأبعادها المختلفة، والتي تضع المصالح الوطنية والقومية على أعلى الأولويات.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:19 PM

العجلان: كلمة الملك في افتتاح "الشورى" تؤكد مواصلة الدولة تحقيق أهدافها التنموية

قال: حملت مضامين مهمة تبشّر بمزيد من النمو الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان العجلان: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى في دورته الجديدة؛ حمل مضامين مهمة تنموية واقتصادية تبشر بمزيد من النمو الاقتصادي.

وأضاف العجلان أن الخطاب تضمّن تأكيدًا على اهتمام الدولة ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية، وتحفيز ودعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق مجالات اقتصادية جديدة، والتركيز على المشاريع الكبرى، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة نسبة مشاركة المرأة، وتطوير القدرات البشرية.

وأشار إلى أن ما ورد في الكلمة من اهتمام بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، وتشجيعها لرفع نسبتها من المشتريات الحكومية؛ يؤكد اهتمام القيادة بهذه الشريحة المهمة في تركيبة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيجد كل التجاوب والدعم من القطاع الخاص، الذي يحرص على التفاعل مع كل الخطط والتوجهات التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وختم بأن الخطاب الملكي جاء مواكبًا ومعززًا لتطلعات الشعب السعودي، بما حمله من مضامين مهمة لسياسات المملكة، سواء على مستوى التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تنطلق من ثوابت المملكة الدينية وقيمها في التعامل مع القضايا بأبعادها المختلفة، والتي تضع المصالح الوطنية والقومية على أعلى الأولويات.

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