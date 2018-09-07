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دي ميستورا يدعو لممرات إنسانية لأهالي إدلب ويحذر من معركة "دامية"

استعد لتقديم مقترحات حول فصل جماعات "القاعدة" عن المقاتلين الآخرين

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة مدينة إدلب، موضحًا أن "أي معركة من أجل إدلب يمكن أن تكون مروعة ودامية".

وقال دي ميستورا خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن حول إدلب، عُقد بمبادرة من واشنطن: "يجب منح الناس ممرًّ آمنًا إلى الأماكن التي يختارونها إذا أرادوا المغادرة".

وأضاف بحسب "سكاي نيوز عربية": "يجب أن نسمح بفتح عدد كافٍ من ممرات الإجلاء الطوعي المحمية للمدنيين في أي اتجاه (الشرق والشمال والجنوب)". مضيفًا بأن الأمم المتحدة "ستكون موجودة هناك".

وصرح دي ميستورا للمجلس بأنه مستعد لتقديم مقترحات حول فصل الجماعات المرتبطة بالقاعدة في إدلب عن المقاتلين الآخرين في محاولة لضمان حماية المدنيين.

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دي ميستورا يدعو لممرات إنسانية لأهالي إدلب ويحذر من معركة "دامية"
سبق

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة مدينة إدلب، موضحًا أن "أي معركة من أجل إدلب يمكن أن تكون مروعة ودامية".

وقال دي ميستورا خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن حول إدلب، عُقد بمبادرة من واشنطن: "يجب منح الناس ممرًّ آمنًا إلى الأماكن التي يختارونها إذا أرادوا المغادرة".

وأضاف بحسب "سكاي نيوز عربية": "يجب أن نسمح بفتح عدد كافٍ من ممرات الإجلاء الطوعي المحمية للمدنيين في أي اتجاه (الشرق والشمال والجنوب)". مضيفًا بأن الأمم المتحدة "ستكون موجودة هناك".

وصرح دي ميستورا للمجلس بأنه مستعد لتقديم مقترحات حول فصل الجماعات المرتبطة بالقاعدة في إدلب عن المقاتلين الآخرين في محاولة لضمان حماية المدنيين.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:22 PM

دي ميستورا يدعو لممرات إنسانية لأهالي إدلب ويحذر من معركة "دامية"

استعد لتقديم مقترحات حول فصل جماعات "القاعدة" عن المقاتلين الآخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة مدينة إدلب، موضحًا أن "أي معركة من أجل إدلب يمكن أن تكون مروعة ودامية".

وقال دي ميستورا خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن حول إدلب، عُقد بمبادرة من واشنطن: "يجب منح الناس ممرًّ آمنًا إلى الأماكن التي يختارونها إذا أرادوا المغادرة".

وأضاف بحسب "سكاي نيوز عربية": "يجب أن نسمح بفتح عدد كافٍ من ممرات الإجلاء الطوعي المحمية للمدنيين في أي اتجاه (الشرق والشمال والجنوب)". مضيفًا بأن الأمم المتحدة "ستكون موجودة هناك".

وصرح دي ميستورا للمجلس بأنه مستعد لتقديم مقترحات حول فصل الجماعات المرتبطة بالقاعدة في إدلب عن المقاتلين الآخرين في محاولة لضمان حماية المدنيين.

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