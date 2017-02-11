شوارع وكورنيش وحدائق الخبر تتزين بـ٤ ملايين زهرة

وفق برنامج زمني يتم فيه استبدالها حسب مواسم النمو

تُواصل بلدية محافظة الخبر -ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل- أعمال الزراعة في جميع أنحاء المحافظة؛ حيث قامة بزراعة أربعة ملايين زهرة لوّنت شتاء الخبر، وشملت الواجهة البحرية والكورنيش والشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة، إضافة إلى الميادين والمثلثات والحدائق العامة.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، سعي البلدية لتغطية أكثر الطرق والحدائق العامة والميادين في الخبر بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والألوان والأصناف التي تضفي بُعدًا جماليًّا على مظهر المدينة، وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة؛ موضحًا أن أعمال التجميل بالزهور مستمرة وفق برنامج زمني يتم فيه استبدال الزهور حسب مواسم النمو، وكل نوع يحتاج قدرًا معينًا من درجات الحرارة، وزرعت في المواسم الثلاثة نباتات لها القدرة على النمو وإنتاج الأزهار متعددة الألوان.

وبيّن المهندس الزايدي أن إدارة الحدائق والتجميل، تركز خلال الفترة الحالية على زراعة شتلات البتونيا بأصنافها وألوانها المختلفة، وغيرها من الشتلات الأخرى، مع مراعاة تجانس أطوال وألوان الزهور؛ بهدف زيادة الرقعة الخضراء.