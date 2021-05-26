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فالنسيا يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

توج فريق فالنسيا بكأس ملك إسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف ليعمق من جراح النادي الكتالوني حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية في اللقاء الذي استضافه ملعب "بنيتو-فيامارين" في إشبيلية في المباراة النهائية للمسابقة.


تقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33) قبل أن يقلص الأرجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة الذي عجز أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يحرز اللقب 5 مرات تواليًا.

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فالنسيا يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة
سبق

توج فريق فالنسيا بكأس ملك إسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف ليعمق من جراح النادي الكتالوني حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية في اللقاء الذي استضافه ملعب "بنيتو-فيامارين" في إشبيلية في المباراة النهائية للمسابقة.


تقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33) قبل أن يقلص الأرجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة الذي عجز أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يحرز اللقب 5 مرات تواليًا.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
01:26 AM

فالنسيا يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج فريق فالنسيا بكأس ملك إسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف ليعمق من جراح النادي الكتالوني حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية في اللقاء الذي استضافه ملعب "بنيتو-فيامارين" في إشبيلية في المباراة النهائية للمسابقة.


تقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33) قبل أن يقلص الأرجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة الذي عجز أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يحرز اللقب 5 مرات تواليًا.

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