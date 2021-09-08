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"تقني مكة" تنظم لقاء "دعم قطاع التدريب الأهلي وأبرز التحدّيات والفرص"

"المرواني" يؤكّد أن المؤسسة تخطو خطوات واثقة في ظل دعم القيادة

قال نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مدير عام التدريب الأهلي، المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المرواني: إن المؤسسة تخطو خطوات واثقة وجبارة في ظل الدعم السخي والاهتمام اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله -.

وأضاف: أن هذا الدعم يساهم في كل ما من شأنه تحقيق الاستثمار في المواطن وتهيئة المناخ الذي يجعله فاعلًا في تنمية وطنه، من خلال توفير كل الإمكانات للمؤسسة لتسهم في بناء أجيال مدرّبة تدريبًا احترافيًّا ومتخصصًا، يتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في "لقاء دعم قطاع التدريب الأهلي وأبرز التحديات والفرص للقطاع مع أعضاء مجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة"، الذي استضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، في مقر الشراكات الإستراتيجية بجدة.

وقال مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسه: إن اللقاء يعزز سبل التعاون في تقويم واعتماد منشآت التدريب الأهلية ورفع مستوى الجودة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التدريب الأهلي وسبل رفع جودة وكفاءة التدريب، بما يحقق تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية التي تخدم سوق العمل.

وأكد "المرواني" أهمية قطاع التدريب الأهلي في مشاركة المؤسسة تأهيل أبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى أن المؤسسة في ذات السياق تواصل الإشراف الإداري والفني على المراكز والمعاهد الأهلية بالمنطقة التي يبلغ عددها 230 منشأة تقدم خدمات التدريب الأهلي.

ولفت إلى أن الإشراف الإداري يتمثّل في استقبال المستثمرين وتوضيح التخصصات والدورات والمجالات التي تشرف عليها المؤسسة وإطلاعهم على لوائح وأنظمة التدريب الأهلي والإشراف الفني في اعتماد مقر المنشأة واعتماد التجهيزات الإدارية والتدريبية بالمنشأة، وكذلك الزيارات الإشرافية لمنشآت التدريب الأهلي للوقوف بالميدان على ما يقدّم للمتدربين من تدريب ودعم للإيجابيات الموجودة بالمراكز والمعاهد والتواصل معها لتلافي الملاحظات والسلبيات للوصول للجودة المنشودة بالتدريب التي تسعى المؤسسة لتحقيقه بمنشآت التدريب الأهلي.

وناقش اللقاء العديد من المواضيع الهامة التي تعنى بتطوير التدريب الأهلي ودعم القطاع، بما يوائم رسالة ورؤية التدريب وعرض أبرز التحديات والفرص.

من جهة أخرى زار "المرواني" عقب اللقاء، معهد أكاديمية العرب للإطفاء والسلامة والأمن الصناعي العالي للتدريب بجدة، اطلع خلالها على سير العملية التدريبية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تقني مكة" تنظم لقاء "دعم قطاع التدريب الأهلي وأبرز التحدّيات والفرص"
سبق

قال نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مدير عام التدريب الأهلي، المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المرواني: إن المؤسسة تخطو خطوات واثقة وجبارة في ظل الدعم السخي والاهتمام اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله -.

وأضاف: أن هذا الدعم يساهم في كل ما من شأنه تحقيق الاستثمار في المواطن وتهيئة المناخ الذي يجعله فاعلًا في تنمية وطنه، من خلال توفير كل الإمكانات للمؤسسة لتسهم في بناء أجيال مدرّبة تدريبًا احترافيًّا ومتخصصًا، يتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في "لقاء دعم قطاع التدريب الأهلي وأبرز التحديات والفرص للقطاع مع أعضاء مجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة"، الذي استضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، في مقر الشراكات الإستراتيجية بجدة.

وقال مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسه: إن اللقاء يعزز سبل التعاون في تقويم واعتماد منشآت التدريب الأهلية ورفع مستوى الجودة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التدريب الأهلي وسبل رفع جودة وكفاءة التدريب، بما يحقق تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية التي تخدم سوق العمل.

وأكد "المرواني" أهمية قطاع التدريب الأهلي في مشاركة المؤسسة تأهيل أبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى أن المؤسسة في ذات السياق تواصل الإشراف الإداري والفني على المراكز والمعاهد الأهلية بالمنطقة التي يبلغ عددها 230 منشأة تقدم خدمات التدريب الأهلي.

ولفت إلى أن الإشراف الإداري يتمثّل في استقبال المستثمرين وتوضيح التخصصات والدورات والمجالات التي تشرف عليها المؤسسة وإطلاعهم على لوائح وأنظمة التدريب الأهلي والإشراف الفني في اعتماد مقر المنشأة واعتماد التجهيزات الإدارية والتدريبية بالمنشأة، وكذلك الزيارات الإشرافية لمنشآت التدريب الأهلي للوقوف بالميدان على ما يقدّم للمتدربين من تدريب ودعم للإيجابيات الموجودة بالمراكز والمعاهد والتواصل معها لتلافي الملاحظات والسلبيات للوصول للجودة المنشودة بالتدريب التي تسعى المؤسسة لتحقيقه بمنشآت التدريب الأهلي.

وناقش اللقاء العديد من المواضيع الهامة التي تعنى بتطوير التدريب الأهلي ودعم القطاع، بما يوائم رسالة ورؤية التدريب وعرض أبرز التحديات والفرص.

من جهة أخرى زار "المرواني" عقب اللقاء، معهد أكاديمية العرب للإطفاء والسلامة والأمن الصناعي العالي للتدريب بجدة، اطلع خلالها على سير العملية التدريبية.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
06:28 PM

"تقني مكة" تنظم لقاء "دعم قطاع التدريب الأهلي وأبرز التحدّيات والفرص"

"المرواني" يؤكّد أن المؤسسة تخطو خطوات واثقة في ظل دعم القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مدير عام التدريب الأهلي، المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المرواني: إن المؤسسة تخطو خطوات واثقة وجبارة في ظل الدعم السخي والاهتمام اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله -.

وأضاف: أن هذا الدعم يساهم في كل ما من شأنه تحقيق الاستثمار في المواطن وتهيئة المناخ الذي يجعله فاعلًا في تنمية وطنه، من خلال توفير كل الإمكانات للمؤسسة لتسهم في بناء أجيال مدرّبة تدريبًا احترافيًّا ومتخصصًا، يتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في "لقاء دعم قطاع التدريب الأهلي وأبرز التحديات والفرص للقطاع مع أعضاء مجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة"، الذي استضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، في مقر الشراكات الإستراتيجية بجدة.

وقال مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسه: إن اللقاء يعزز سبل التعاون في تقويم واعتماد منشآت التدريب الأهلية ورفع مستوى الجودة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التدريب الأهلي وسبل رفع جودة وكفاءة التدريب، بما يحقق تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية التي تخدم سوق العمل.

وأكد "المرواني" أهمية قطاع التدريب الأهلي في مشاركة المؤسسة تأهيل أبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى أن المؤسسة في ذات السياق تواصل الإشراف الإداري والفني على المراكز والمعاهد الأهلية بالمنطقة التي يبلغ عددها 230 منشأة تقدم خدمات التدريب الأهلي.

ولفت إلى أن الإشراف الإداري يتمثّل في استقبال المستثمرين وتوضيح التخصصات والدورات والمجالات التي تشرف عليها المؤسسة وإطلاعهم على لوائح وأنظمة التدريب الأهلي والإشراف الفني في اعتماد مقر المنشأة واعتماد التجهيزات الإدارية والتدريبية بالمنشأة، وكذلك الزيارات الإشرافية لمنشآت التدريب الأهلي للوقوف بالميدان على ما يقدّم للمتدربين من تدريب ودعم للإيجابيات الموجودة بالمراكز والمعاهد والتواصل معها لتلافي الملاحظات والسلبيات للوصول للجودة المنشودة بالتدريب التي تسعى المؤسسة لتحقيقه بمنشآت التدريب الأهلي.

وناقش اللقاء العديد من المواضيع الهامة التي تعنى بتطوير التدريب الأهلي ودعم القطاع، بما يوائم رسالة ورؤية التدريب وعرض أبرز التحديات والفرص.

من جهة أخرى زار "المرواني" عقب اللقاء، معهد أكاديمية العرب للإطفاء والسلامة والأمن الصناعي العالي للتدريب بجدة، اطلع خلالها على سير العملية التدريبية.

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