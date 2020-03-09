استشاري طب الأجنة: "كورونا" لا ينتقل من الحامل للجنين داخل بطنها

قال: يفضل بقاؤها تحت العزل المنزلي

أكد طبيب أجنة أن فيروس كورونا الجديد لا ينتقل من الأم المصابة إلى الجنين داخل الرحم، موضحًا أن دراسة صينية بينت أن تسع حالات لحوامل أصابهن الفيروس لم يصب فيها أي جنين، لافتًا أن نشاطهم ظل طبيعيًا بعد الولادة.

وقال استشاري طب الأجنة يوسف وجيه العالي: لا توجد معلومات حديثة عن مدى قابلية الحامل للإصابة بفيروس كورونا، لكن التغيرات الفسيولوجية والمناعية للحامل قد تجعلها أكثر عرضة من غيرها، وذلك استقصاءً من الأبحاث التي جرت خلال انتشار فيروس سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأضاف: خطورة الإجهاض والولاده المبكرة أو قصور نمو الجنين قد تكون أعلى مقارنة بغير المصابين من الحوامل والفيروس لا ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين في رحمها بحسب دراسة صينية.

وأردف: لو كانت الحامل في المنزل يفضل بقاؤها تحت العزل المنزلي وتطلب الهلال الأحمر في حال شعرت بأعراض المرض لنقلها إلى المستشفى، مشير اً أنه يجب بعد الشفاء عمل سونار للجنين مرتين في الشهر ،وذلك لتقييم وزنه ومتابعة نموه ودراسة طريقة جريان الدم في الحبل السري .

وحول ولادة الأم المصابة، قال العالي: ‏توقيت الولادة أهم من طريقة الولادة، وذلك بدراسة الحالة ومدى تأثر الأم بالأعراض من عدمه، وذلك يتم عن طريق فريق طبي متكامل لافتًا بأن ‏الولادة الطبيعيه هي الأفضل في مثل هذه الحالات.

‏وأضاف: التعامل مع الأم مثل أي شخص آخر بالإجراءات الاحترازية، وذلك بالعزل وغيره من طرق الوقاية المتبعة، ولا يمكنها الرضاعة الطبيعيه وتعزل عن الطفل، ناصحًا ‏بضرورة شفط الحليب لضمان استمراره بعد فترة العزل.