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وزير خارجية المملكة المتحدة يصل الرياض

في زيارة رسمية للسعودية

وصل وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب إلى الرياض اليوم.


وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

الر الرياض وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير خارجية المملكة المتحدة يصل الرياض
سبق

وصل وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب إلى الرياض اليوم.


وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:09 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:04 AM

وزير خارجية المملكة المتحدة يصل الرياض

في زيارة رسمية للسعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,477

وصل وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب إلى الرياض اليوم.


وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

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