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"العيينة الطبية" توزع حقائب صحية على أفراد القطاع العسكري والمواطنين

بالتنسيق مع الحرس الوطني.. لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزعت مؤسسة العيينة الطبية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحرس الوطني -ممثلة في إدارة العلاقات العامة والمراسم بالقطاع الغربي- حقائب صحية لأفراد القطاع العسكري العاملين على أرض الميدان وبعض المواطنين، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بجائحة كورونا، ولأهمية توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر.

من جهتها، أوضحت مسؤولة العلاقات العامة لدى مؤسسة العيينة الطبية أمل محمد الغالبي -وهي مؤسسة تعمل في مجال المعدات والمستلزمات الطبية- أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع الالتزام الذي يبدأ بالتثقيف بالإجراءات الصحية المتبعة.

وأضافت "الغالبي" لـ"سبق" أن هذا النوع من المبادرات من القطاع الخاص هو واجب إنساني واجتماعي وصحي؛ تماشيًا مع اهتمام وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- ونهج الحكومة الرشيدة.

مؤسسة العيينة الطبية وزارة الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العيينة الطبية" توزع حقائب صحية على أفراد القطاع العسكري والمواطنين
سبق

وزعت مؤسسة العيينة الطبية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحرس الوطني -ممثلة في إدارة العلاقات العامة والمراسم بالقطاع الغربي- حقائب صحية لأفراد القطاع العسكري العاملين على أرض الميدان وبعض المواطنين، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بجائحة كورونا، ولأهمية توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر.

من جهتها، أوضحت مسؤولة العلاقات العامة لدى مؤسسة العيينة الطبية أمل محمد الغالبي -وهي مؤسسة تعمل في مجال المعدات والمستلزمات الطبية- أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع الالتزام الذي يبدأ بالتثقيف بالإجراءات الصحية المتبعة.

وأضافت "الغالبي" لـ"سبق" أن هذا النوع من المبادرات من القطاع الخاص هو واجب إنساني واجتماعي وصحي؛ تماشيًا مع اهتمام وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- ونهج الحكومة الرشيدة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:58 AM

"العيينة الطبية" توزع حقائب صحية على أفراد القطاع العسكري والمواطنين

بالتنسيق مع الحرس الوطني.. لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وزعت مؤسسة العيينة الطبية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحرس الوطني -ممثلة في إدارة العلاقات العامة والمراسم بالقطاع الغربي- حقائب صحية لأفراد القطاع العسكري العاملين على أرض الميدان وبعض المواطنين، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بجائحة كورونا، ولأهمية توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر.

من جهتها، أوضحت مسؤولة العلاقات العامة لدى مؤسسة العيينة الطبية أمل محمد الغالبي -وهي مؤسسة تعمل في مجال المعدات والمستلزمات الطبية- أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع الالتزام الذي يبدأ بالتثقيف بالإجراءات الصحية المتبعة.

وأضافت "الغالبي" لـ"سبق" أن هذا النوع من المبادرات من القطاع الخاص هو واجب إنساني واجتماعي وصحي؛ تماشيًا مع اهتمام وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- ونهج الحكومة الرشيدة.

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