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"الجمارك": يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ بهذه الشروط

لغير المترددين على المنفذ الجمركي.. وما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنها تسمح بدخول 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.

وأوضحت الهيئة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، مشيرة إلى أن ما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

يُشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت أخيرًا أنه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداءً من يوم 23 أغسطس 2019 م.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الجمارك": يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ بهذه الشروط
سبق

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنها تسمح بدخول 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.

وأوضحت الهيئة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، مشيرة إلى أن ما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

يُشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت أخيرًا أنه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداءً من يوم 23 أغسطس 2019 م.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
01:26 AM

"الجمارك": يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ بهذه الشروط

لغير المترددين على المنفذ الجمركي.. وما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه

A A A
خالد علي - الرياض
3
3,226

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنها تسمح بدخول 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.

وأوضحت الهيئة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، مشيرة إلى أن ما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

يُشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت أخيرًا أنه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداءً من يوم 23 أغسطس 2019 م.

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