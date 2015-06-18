"الجمارك": يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ بهذه الشروط
لغير المترددين على المنفذ الجمركي.. وما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه
أكدت الهيئة العامة للجمارك أنها تسمح بدخول 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.
وأوضحت الهيئة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، مشيرة إلى أن ما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
يُشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت أخيرًا أنه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداءً من يوم 23 أغسطس 2019 م.
"الجمارك": يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ بهذه الشروط
خالد عليسبق2019-06-18
أكدت الهيئة العامة للجمارك أنها تسمح بدخول 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.
وأوضحت الهيئة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، مشيرة إلى أن ما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
يُشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت أخيرًا أنه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداءً من يوم 23 أغسطس 2019 م.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
01:26 AM
"الجمارك": يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ بهذه الشروط
لغير المترددين على المنفذ الجمركي.. وما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه
أكدت الهيئة العامة للجمارك أنها تسمح بدخول 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.
وأوضحت الهيئة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، مشيرة إلى أن ما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
يُشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت أخيرًا أنه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداءً من يوم 23 أغسطس 2019 م.