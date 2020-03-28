بريطانيا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1019

أعلنت السلطات البريطانية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، بلغ 1019 حالة.

فيما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل فيديو لدومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يجري مسرعًا من مقر رئاسة الحكومة، عقب إعلان إصابة جونسون بكورونا.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن كامينغز شوهد وهو يهرب من داونينغ ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا أمس الجمعة.

الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان الإصابة، فيما لم يتسن التأكد من جهة مستقلة، مما إذا كان الفيديو موثوقًا.