النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المركز "السعودي الإسباني" للاقتصاد يعقد اجتماعه العاشر "عن بعُد"

الموافقة على التقرير المالي لـ 2020 وإقرار الخطة التشغيلية الميزانية لـ2021

عقد مجـلس إدارة المركز "السـعودي الإسبـاني" للاقتصـاد والتمويل الإسلامـي بجــامعة IE بمدريد – إسبانيا، اليوم، اجتماعه العاشر "عن بُعد"، برئاسة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وبحضور المشرف على الاتفاقية وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والمنسق للاتفاقية عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله بن قربان تركستاني، ومن جانب الجامعة الإسبانية، رئيس جامعة IE البروفيسور رفائيل بييول.

شهد الاجتماع اعتماد تقرير النشاط لعام 2020م، الذي تضمن عقد المسابقة الدولية السادسة، وتدشين سلسلة حوارات المركز التي بلغت ستة حوارات دولية، إضافة إلى نشر بعض المقالات في الصحف الإسبانية والأوروبية للتوعية بمبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك الانتهاء من الكتاب الخامس مع إحدى دور النشر العالمية، وغيرها من الأنشطة من مؤتمرات وندوات ومحاضرات للطلبة بجامعة IE.

وصدرت الموافقة، في الاجتماع، على التقرير المالي لعام 2020م، وإقرار الخطة التشغيلية وميزانيتها لعام 2021م.

وأبدى رئيسا الجامعتين، الحرص على استمرار التعاون العلمي المشترك وتعزيزه، من حيث تبادل الأساتذة بين الجامعتين، وتأليف الكتب، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية المشتركة، فيما يخدم الأنشطة العلمية والبحثية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المركز "السعودي الإسباني" للاقتصاد يعقد اجتماعه العاشر "عن بعُد"
سبق

عقد مجـلس إدارة المركز "السـعودي الإسبـاني" للاقتصـاد والتمويل الإسلامـي بجــامعة IE بمدريد – إسبانيا، اليوم، اجتماعه العاشر "عن بُعد"، برئاسة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وبحضور المشرف على الاتفاقية وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والمنسق للاتفاقية عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله بن قربان تركستاني، ومن جانب الجامعة الإسبانية، رئيس جامعة IE البروفيسور رفائيل بييول.

شهد الاجتماع اعتماد تقرير النشاط لعام 2020م، الذي تضمن عقد المسابقة الدولية السادسة، وتدشين سلسلة حوارات المركز التي بلغت ستة حوارات دولية، إضافة إلى نشر بعض المقالات في الصحف الإسبانية والأوروبية للتوعية بمبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك الانتهاء من الكتاب الخامس مع إحدى دور النشر العالمية، وغيرها من الأنشطة من مؤتمرات وندوات ومحاضرات للطلبة بجامعة IE.

وصدرت الموافقة، في الاجتماع، على التقرير المالي لعام 2020م، وإقرار الخطة التشغيلية وميزانيتها لعام 2021م.

وأبدى رئيسا الجامعتين، الحرص على استمرار التعاون العلمي المشترك وتعزيزه، من حيث تبادل الأساتذة بين الجامعتين، وتأليف الكتب، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية المشتركة، فيما يخدم الأنشطة العلمية والبحثية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
12:56 PM

المركز "السعودي الإسباني" للاقتصاد يعقد اجتماعه العاشر "عن بعُد"

الموافقة على التقرير المالي لـ 2020 وإقرار الخطة التشغيلية الميزانية لـ2021

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
79

عقد مجـلس إدارة المركز "السـعودي الإسبـاني" للاقتصـاد والتمويل الإسلامـي بجــامعة IE بمدريد – إسبانيا، اليوم، اجتماعه العاشر "عن بُعد"، برئاسة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وبحضور المشرف على الاتفاقية وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والمنسق للاتفاقية عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله بن قربان تركستاني، ومن جانب الجامعة الإسبانية، رئيس جامعة IE البروفيسور رفائيل بييول.

شهد الاجتماع اعتماد تقرير النشاط لعام 2020م، الذي تضمن عقد المسابقة الدولية السادسة، وتدشين سلسلة حوارات المركز التي بلغت ستة حوارات دولية، إضافة إلى نشر بعض المقالات في الصحف الإسبانية والأوروبية للتوعية بمبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك الانتهاء من الكتاب الخامس مع إحدى دور النشر العالمية، وغيرها من الأنشطة من مؤتمرات وندوات ومحاضرات للطلبة بجامعة IE.

وصدرت الموافقة، في الاجتماع، على التقرير المالي لعام 2020م، وإقرار الخطة التشغيلية وميزانيتها لعام 2021م.

وأبدى رئيسا الجامعتين، الحرص على استمرار التعاون العلمي المشترك وتعزيزه، من حيث تبادل الأساتذة بين الجامعتين، وتأليف الكتب، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية المشتركة، فيما يخدم الأنشطة العلمية والبحثية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,514
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,439
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,977

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة