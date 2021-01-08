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ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر

الحكومة وافقت على دعم بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كورونا

فقد الاقتصاد الأمريكي 140 ألف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي فقط، وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر، حسب "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفًا الشهر الماضي، وعدلت بيانات نوفمبر صعودًا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلاً من 245 ألفًا في التقديرات السابقة.

ويُعدُّ هذا أول انخفاض في الوظائف منذ إبريل، فيما عوّض الاقتصاد ما يزيد قليلاً على نصف خسائر الوظائف في مارس وإبريل، التي بلغت 22.2 مليون وظيفة، فيما بلغ معدل البطالة 6.7 في المئة في ديسمبر.

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددًا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبًا للتخفيف من تداعيات كورونا.

ويُعتقد أن نمو الاقتصاد حقَّق معدلاً سنويًّا خمسة في المئة تقريبًا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون.

ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية (33.4 في المئة) في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المئة في الفترة بين إبريل ويونيو، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947. >>

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر
سبق

فقد الاقتصاد الأمريكي 140 ألف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي فقط، وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر، حسب "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفًا الشهر الماضي، وعدلت بيانات نوفمبر صعودًا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلاً من 245 ألفًا في التقديرات السابقة.

ويُعدُّ هذا أول انخفاض في الوظائف منذ إبريل، فيما عوّض الاقتصاد ما يزيد قليلاً على نصف خسائر الوظائف في مارس وإبريل، التي بلغت 22.2 مليون وظيفة، فيما بلغ معدل البطالة 6.7 في المئة في ديسمبر.

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددًا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبًا للتخفيف من تداعيات كورونا.

ويُعتقد أن نمو الاقتصاد حقَّق معدلاً سنويًّا خمسة في المئة تقريبًا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون.

ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية (33.4 في المئة) في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المئة في الفترة بين إبريل ويونيو، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947. >>

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
08:50 PM

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر

الحكومة وافقت على دعم بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فقد الاقتصاد الأمريكي 140 ألف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي فقط، وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر، حسب "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفًا الشهر الماضي، وعدلت بيانات نوفمبر صعودًا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلاً من 245 ألفًا في التقديرات السابقة.

ويُعدُّ هذا أول انخفاض في الوظائف منذ إبريل، فيما عوّض الاقتصاد ما يزيد قليلاً على نصف خسائر الوظائف في مارس وإبريل، التي بلغت 22.2 مليون وظيفة، فيما بلغ معدل البطالة 6.7 في المئة في ديسمبر.

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددًا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبًا للتخفيف من تداعيات كورونا.

ويُعتقد أن نمو الاقتصاد حقَّق معدلاً سنويًّا خمسة في المئة تقريبًا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون.

ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية (33.4 في المئة) في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المئة في الفترة بين إبريل ويونيو، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947. >>

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