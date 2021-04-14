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نتائجها 100%.. ما الحركة البسيطة التي تنقذ حياة الآلاف من مرضى "كورونا"؟

تعمل على دخول الأوكسجين بسهولة إلى الرئتين

نصحت الطبيبة الأمريكية مانغالا ناراسيمهان الأطباء بوحدة العناية المركزة في مستشفى بمنطقة "لونغ آيلاند" في ولاية نيويورك، بقلب المرضى بفيروس "كورونا" المستجد على بطونهم، وملاحظة ما إذا كان سيساعدهم ذلك أم لا، مشيرة -وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم الثلاثاء- إلى أن تلك الحركة البسيطة قد تنقذ حياة الآلاف من مرضى "كوفيد-19".

وقالت مانغالا ناراسيمهان: "نحن ننقذ حياة الناس بهذه الحركة البسيطة، بنسبة مائة في المائة".

وأضافت: "إنه أمر يسهل فعله للغاية، وقد وجدنا تحسناً ملحوظاً، ونرى ذلك في كل مريض".

من جهتهم، ذكر أخصائيو العناية الحرجة في المستشفى أن استلقاء المرضى على بطونهم يساعد في دخول الأوكسجين بسهولة إلى الرئتين، بينما عند الاستلقاء على الظهر، فإن وزن الجسم يؤثر على أجزاء في الرئة.

ويتوفى معظم مرضى "كورونا" بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وقد وجد أطباء فرنسيون منذ سبع سنوات أن المرضى الذين يعانون من المتلازمة، ويتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، تقل احتمالية وفاتهم، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الأطباء الأمريكيون في وضع مرضى المتلازمة الذين يخضعون أجهزة التنفس الاصطناعي، على بطونهم.

ويبقى المريض مستلقياً على بطنه وهو على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 16 ساعة في اليوم، ثم يجري إرجاعه إلى الوضع الطبيعي بقية اليوم حتى يستطيع الطبيب منحه العلاجات المطلوبة.

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نتائجها 100%.. ما الحركة البسيطة التي تنقذ حياة الآلاف من مرضى "كورونا"؟
سبق

نصحت الطبيبة الأمريكية مانغالا ناراسيمهان الأطباء بوحدة العناية المركزة في مستشفى بمنطقة "لونغ آيلاند" في ولاية نيويورك، بقلب المرضى بفيروس "كورونا" المستجد على بطونهم، وملاحظة ما إذا كان سيساعدهم ذلك أم لا، مشيرة -وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم الثلاثاء- إلى أن تلك الحركة البسيطة قد تنقذ حياة الآلاف من مرضى "كوفيد-19".

وقالت مانغالا ناراسيمهان: "نحن ننقذ حياة الناس بهذه الحركة البسيطة، بنسبة مائة في المائة".

وأضافت: "إنه أمر يسهل فعله للغاية، وقد وجدنا تحسناً ملحوظاً، ونرى ذلك في كل مريض".

من جهتهم، ذكر أخصائيو العناية الحرجة في المستشفى أن استلقاء المرضى على بطونهم يساعد في دخول الأوكسجين بسهولة إلى الرئتين، بينما عند الاستلقاء على الظهر، فإن وزن الجسم يؤثر على أجزاء في الرئة.

ويتوفى معظم مرضى "كورونا" بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وقد وجد أطباء فرنسيون منذ سبع سنوات أن المرضى الذين يعانون من المتلازمة، ويتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، تقل احتمالية وفاتهم، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الأطباء الأمريكيون في وضع مرضى المتلازمة الذين يخضعون أجهزة التنفس الاصطناعي، على بطونهم.

ويبقى المريض مستلقياً على بطنه وهو على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 16 ساعة في اليوم، ثم يجري إرجاعه إلى الوضع الطبيعي بقية اليوم حتى يستطيع الطبيب منحه العلاجات المطلوبة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:55 PM

نتائجها 100%.. ما الحركة البسيطة التي تنقذ حياة الآلاف من مرضى "كورونا"؟

تعمل على دخول الأوكسجين بسهولة إلى الرئتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصحت الطبيبة الأمريكية مانغالا ناراسيمهان الأطباء بوحدة العناية المركزة في مستشفى بمنطقة "لونغ آيلاند" في ولاية نيويورك، بقلب المرضى بفيروس "كورونا" المستجد على بطونهم، وملاحظة ما إذا كان سيساعدهم ذلك أم لا، مشيرة -وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم الثلاثاء- إلى أن تلك الحركة البسيطة قد تنقذ حياة الآلاف من مرضى "كوفيد-19".

وقالت مانغالا ناراسيمهان: "نحن ننقذ حياة الناس بهذه الحركة البسيطة، بنسبة مائة في المائة".

وأضافت: "إنه أمر يسهل فعله للغاية، وقد وجدنا تحسناً ملحوظاً، ونرى ذلك في كل مريض".

من جهتهم، ذكر أخصائيو العناية الحرجة في المستشفى أن استلقاء المرضى على بطونهم يساعد في دخول الأوكسجين بسهولة إلى الرئتين، بينما عند الاستلقاء على الظهر، فإن وزن الجسم يؤثر على أجزاء في الرئة.

ويتوفى معظم مرضى "كورونا" بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وقد وجد أطباء فرنسيون منذ سبع سنوات أن المرضى الذين يعانون من المتلازمة، ويتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، تقل احتمالية وفاتهم، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الأطباء الأمريكيون في وضع مرضى المتلازمة الذين يخضعون أجهزة التنفس الاصطناعي، على بطونهم.

ويبقى المريض مستلقياً على بطنه وهو على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 16 ساعة في اليوم، ثم يجري إرجاعه إلى الوضع الطبيعي بقية اليوم حتى يستطيع الطبيب منحه العلاجات المطلوبة.

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