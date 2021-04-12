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شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين

تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم، عقداً مع شركة متخصصة لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو, أن مدينة الموظفين تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه, وستتولى الشركة تطوير البنية التحتية للمدينة والتي تم تصميمها للحد من الانبعاثات الكربونية.

وبيّن "باغانو" أن أعمال التطوير في مدينة الموظفين تجري على قدمٍ وساق لتصبح جاهزة لاستقبال موظفي مشروع البحر الأحمر وعائلاتهم قريباً, حرصاً من الشركة على راحة ورفاهية الموظفين القائمين عليها، لبناء مجتمع مستدام ومزود بأحدث التقنيات العالمية, مشيراً إلى أن شركة المطورة ستتولى إنشاء المرافق العامة المركزية، وإنشاء شبكات مياه الشرب، وشبكة إطفاء الحرائق، وشبكات الري والصرف الصحي وشبكة من الطرق والممرات تولي الأولوية للمشاة، ولراكبي الدراجات، بالإضافة لممرات مخصصة لأسطول العربات الكهربائية الصغيرة وسيارات الخدمات, وستكون شبكة الطرق والمسارات في مدينة الموظفين مخصصة فقط لوسائل النقل المستدامة وليس للمركبات العادية, علاوةً على ذلك ستتم إنارة شبكة الطرق واللوحات الإعلانية المضيئة عبر مصابيح LED التي تستهلك طاقة أقل وذلك للحد من التلوث الضوئي تزامناً مع إرشادات برنامج البحر الأحمر للسماء المظلمة, كما سيتم التحكم بالإنارة من خلال أنظمة تعمل على إيقافها خلال أوقات النهار أو عند عدم الحاجة لها, وستضم مدينة الموظفين كذلك مرافق عالية الجودة مثل المطاعم والمقاهي، ومحلات التموين الغذائي، والمرافق الترفيهية، ودور السينما، ومستشفى، ومدرسة، ومرافق مطلة على الواجهة البحرية، وغيرها من المنشآت الخدمية والمدنية.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيتألف عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى ثمانية آلاف غرفة فندقية وأكثر من ألف عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسيَ فاخرة، وملاعب جولف، وعدداً من مرافق الترفيه والاستجمام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين
سبق

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم، عقداً مع شركة متخصصة لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو, أن مدينة الموظفين تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه, وستتولى الشركة تطوير البنية التحتية للمدينة والتي تم تصميمها للحد من الانبعاثات الكربونية.

وبيّن "باغانو" أن أعمال التطوير في مدينة الموظفين تجري على قدمٍ وساق لتصبح جاهزة لاستقبال موظفي مشروع البحر الأحمر وعائلاتهم قريباً, حرصاً من الشركة على راحة ورفاهية الموظفين القائمين عليها، لبناء مجتمع مستدام ومزود بأحدث التقنيات العالمية, مشيراً إلى أن شركة المطورة ستتولى إنشاء المرافق العامة المركزية، وإنشاء شبكات مياه الشرب، وشبكة إطفاء الحرائق، وشبكات الري والصرف الصحي وشبكة من الطرق والممرات تولي الأولوية للمشاة، ولراكبي الدراجات، بالإضافة لممرات مخصصة لأسطول العربات الكهربائية الصغيرة وسيارات الخدمات, وستكون شبكة الطرق والمسارات في مدينة الموظفين مخصصة فقط لوسائل النقل المستدامة وليس للمركبات العادية, علاوةً على ذلك ستتم إنارة شبكة الطرق واللوحات الإعلانية المضيئة عبر مصابيح LED التي تستهلك طاقة أقل وذلك للحد من التلوث الضوئي تزامناً مع إرشادات برنامج البحر الأحمر للسماء المظلمة, كما سيتم التحكم بالإنارة من خلال أنظمة تعمل على إيقافها خلال أوقات النهار أو عند عدم الحاجة لها, وستضم مدينة الموظفين كذلك مرافق عالية الجودة مثل المطاعم والمقاهي، ومحلات التموين الغذائي، والمرافق الترفيهية، ودور السينما، ومستشفى، ومدرسة، ومرافق مطلة على الواجهة البحرية، وغيرها من المنشآت الخدمية والمدنية.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيتألف عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى ثمانية آلاف غرفة فندقية وأكثر من ألف عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسيَ فاخرة، وملاعب جولف، وعدداً من مرافق الترفيه والاستجمام.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
05:15 PM

شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين

تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم، عقداً مع شركة متخصصة لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو, أن مدينة الموظفين تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه, وستتولى الشركة تطوير البنية التحتية للمدينة والتي تم تصميمها للحد من الانبعاثات الكربونية.

وبيّن "باغانو" أن أعمال التطوير في مدينة الموظفين تجري على قدمٍ وساق لتصبح جاهزة لاستقبال موظفي مشروع البحر الأحمر وعائلاتهم قريباً, حرصاً من الشركة على راحة ورفاهية الموظفين القائمين عليها، لبناء مجتمع مستدام ومزود بأحدث التقنيات العالمية, مشيراً إلى أن شركة المطورة ستتولى إنشاء المرافق العامة المركزية، وإنشاء شبكات مياه الشرب، وشبكة إطفاء الحرائق، وشبكات الري والصرف الصحي وشبكة من الطرق والممرات تولي الأولوية للمشاة، ولراكبي الدراجات، بالإضافة لممرات مخصصة لأسطول العربات الكهربائية الصغيرة وسيارات الخدمات, وستكون شبكة الطرق والمسارات في مدينة الموظفين مخصصة فقط لوسائل النقل المستدامة وليس للمركبات العادية, علاوةً على ذلك ستتم إنارة شبكة الطرق واللوحات الإعلانية المضيئة عبر مصابيح LED التي تستهلك طاقة أقل وذلك للحد من التلوث الضوئي تزامناً مع إرشادات برنامج البحر الأحمر للسماء المظلمة, كما سيتم التحكم بالإنارة من خلال أنظمة تعمل على إيقافها خلال أوقات النهار أو عند عدم الحاجة لها, وستضم مدينة الموظفين كذلك مرافق عالية الجودة مثل المطاعم والمقاهي، ومحلات التموين الغذائي، والمرافق الترفيهية، ودور السينما، ومستشفى، ومدرسة، ومرافق مطلة على الواجهة البحرية، وغيرها من المنشآت الخدمية والمدنية.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيتألف عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى ثمانية آلاف غرفة فندقية وأكثر من ألف عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسيَ فاخرة، وملاعب جولف، وعدداً من مرافق الترفيه والاستجمام.

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